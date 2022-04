Ferrari Challenge: Portimão recebeu as máquinas italianas | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebeu a primeira jornada da Ferrari Challenge, competição da mítica marca italiana. No menu tivemos a Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e o Ferrari Challenge Copa Shell.

Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx), depois de fazer a pole position com um extraordinário tempo de 1:43.608, levou a melhor na primeira corrida do ano, cruzando a linha de meta em primeiro lugar e anunciando-se como uma estrela da época. O jovem Luka Nurmi (Formula Racing), o campeão mundial Trofeo Pirelli 2021, teve de se contentar com o segundo lugar, enquanto John Wartique (FML – D2P) ficou em terceiro. Nos Am, após uma espetacular luta, Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST) reclamou a vitória, à frente de Marco Pulcini (Al Tayer Motors), o detentod da pole do dia que resistiu até ao final contra os ataques de Christian Brunsborg (Formula Racing), terceiro.

O segundo dia de corridas no Ferrari Challenge Europe em Portimão, a primeira etapa da temporada 2022, foi mais uma vez cheio de duelos, com Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) a selar uma dupla vitória no Trofeo Pirelli e Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) a triunfar no Coppa Shell. Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST) também obteve a sua segunda vitória no Trofeo Pirelli Am, enquanto que no Coppa Shell Am Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing) reclamou a sua primeira vitória.

Fotos TELMO GIL Photos