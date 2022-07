Ferrari apresentou oficialmente o 296 GT3 | AutoSport

Depois das primeiras imagens lançadas em abril do novo Ferrari 296 GT3, a Ferrari apresentou oficialmente o seu novo concorrente no mercado dos GT3 no evento das 24 Horas de Spa, prova do GT World Challenge.

O 296 GT3 apresenta um motor V6 turbo de 3,0 litros que pode produzir 600cv e foi concebido inteiramente em Maranello, com a ORECA encarregada da montagem e do suporte de peças para clientes da Ferrari.

“O 296 GT3 nasce do legado do 488 GT3”, disse Antonello Coletta, responsável pelo departamento de ‘sportscar’ da Ferrari. “Pensamos ter alcançado um grande resultado. Este é um projeto da Ferrari, desenvolvido em Maranello. Colocamos todo o ‘know-how’ e experiência da empresa neste carro. A equipa fez um trabalho fenomenal. O carro é dedicado tanto aos pilotos profissionais como às equipas e aos ’gentlemen drivers’ . Os objetivos mais importantes são ganhar e apoiar os clientes o melhor que pudermos”.

O 296 GT3 deriva do carro de estrada Ferrari 296 GTVB e substitui o 488 GT3. A estreia competitiva do novo carro da Ferrari acontecerá nas 24 Horas de Daytona de 2023.