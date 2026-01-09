Félix da Costa de regresso à Fórmula E no México: “objetivo é lutar por um pódio”
António Félix da Costa determinado em regressar aos pódios na Fórmula E
O Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E regressa este fim de semana à ação com a segunda prova da temporada 2025/2026, disputada na Cidade do México. António Félix da Costa, que representa a TCS Jaguar Racing, chega ao circuito Hermanos Rodríguez com ambição renovada, depois de um início de época menos feliz no Brasil.
Início promissor e revés em São Paulo
Na ronda inaugural, disputada em São Paulo, Félix da Costa foi um dos protagonistas ao registar a melhor marca na sessão de grupo da qualificação. No entanto, um aparatoso acidente de um adversário durante a corrida afastou-o da luta pelos lugares do pódio. Apesar do desfecho, o desempenho competitivo do piloto português deixou boas indicações sobre a adaptação à nova estrutura da TCS Jaguar Racing.
Expectativas elevadas para o México
Com 2,608 km de extensão e dezasseis curvas, o traçado mexicano é considerado um dos mais emblemáticos do calendário da Fórmula E. Utiliza parte do circuito habitual da Fórmula 1, mas conta com modificações, incluindo a remoção de uma chicane para favorecer as ultrapassagens e a regeneração de energia dos monolugares elétricos.
António Félix da Costa mostra-se confiante perante o desafio: “Estou com muita vontade de voltar. A época de Natal permitiu-me recarregar energias em família e preparar-me física e mentalmente para um ano que será exigente. Gosto particularmente deste circuito, onde o ambiente e o apoio dos fãs são fantásticos. O objetivo é lutar por um pódio e começar 2026 forte e em alta. Vamos dar tudo, eu e a equipa da Jaguar.”
Programa do fim de semana
O programa da prova arranca esta sexta-feira com a primeira sessão de treinos livres. No sábado realizam-se a segunda sessão de treinos, a qualificação e a corrida principal, agendada para as 20h00 (hora de Lisboa). A prova será transmitida em direto no Eurosport 1 e na DAZN 5.
HORÁRIOS
6ª feira
21h55 – 1ª sessão de treinos livres (DAZN 5)
Sábado
13h25 – 2ª sessão de treinos livres (DAZN 5)
15h30 – Qualificação (DAZN 5)
19h45 – Corrida (Eurosport 1 & DAZN 5)
Calendário Fórmula E 2025/2026
6 Dezembro – São Paulo (Brasil)
10 Janeiro – Mexico City (Mexico)
31 Janeiro – Miami (EUA)
13 Fevereiro – Jeddah (Arábia Saudita)
14 Fevereiro – Jeddah (Arábia Saudita)
21 Março – Madrid (Espanha)
2 Maio – Berlim (Alemanha)
3 Maio – Berlim (Alemanha)
16 Maio – Monaco (Monaco)
17 Maio – Monaco (Monaco)
30 Maio – TBC
20 Junho – TBC
4 Julho – Shanghai (China)
5 Julho – Shanghai (China)
25 Julho – Tóquio (Japão)
26 Julho – Tóquio (Japão)
15 Agosto – Londres (Reino Unido)
16 Agosto – Londres (Reino Unido)
