Felipe Massa e Timo Glock formam dupla na Stock Car Pro Series em Interlagos | AutoSport

Felipe Massa e Timo Glock vão juntar-se a Filipe Albuquerque e outros nomes sonantes, para a primeira ronda do Stock Car Pro Series, em Interlagos, neste próximo fim de semana.

GP do Brasil de 2008 é um dos mais inesquecíveis da história da Fórmula 1. Em especial, para dois pilotos que estavam na pista de Interlagos naquele dia: Felipe Massa e Timo Glock. Massa reclamou a vitória na corrida e estava com as duas mãos no título de pilotos, até Lewis Hamilton ter ultrapassado Glock na última curva de Interlagos, garantindo o título ao britânico por apenas 1 ponto. Massa e Glock afastaram-se, mas em 2021 no GP do Brasil, reencontraram-se e a amizade foi reposta, resultando num convite para a parceria na primeira prova do Stock Car Pro Series.

“Eu nunca tive nada contra o Timo, nunca achei que tivesse feito alguma coisa por querer contra mim. Quem entende de automobilismo sabe que ele não tinha o que fazer naquelas condições”, afirmou Massa,piloto da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, que convidou o alemão para compartilhar o volante do Chevrolet Cruze #19 na tradicional corrida de duplas, que vai abrir a temporada 2022 do Stock Car, na mesma pista de Interlagos.

O convite de Massa foi aceito por Glock, que se preparou com a ajuda de material enviado por Massa. “Acompanho a Stock Car”, explicou Glock.”Dá para perceber que é um carro difícil de pilotar, mas o Felipe já me mandou algumas imagens onboard para entender o carro. Vai ser muito divertido, porque a categoria tem grandes nomes e muitos pilotos velozes. Espero conseguir andar rápido também”.

A primeira corrida do ano do Stock Car Pro Series vai contar com a participação de Filipe Albuquerque, que vai dividir o carro da Eurofarma-RC com Ricardo Maurício.