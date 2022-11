Felipe de Souza fez história na Corrida da Guia em Macau | AutoSport

Filipe de Souza fez história ao sobreviver a uma corrida agitada, ao tornar-se no primeiro piloto de Macau a vencer uma Corrida da Guia Macau– Wynn no primeiro confronto do fim-de-semana do TCR Asia Challenge. O piloto do Audi RS3 LMS teve um mau arranque de terceiro, quando a corrida começou, estavam já duas voltas decorridas atrás do Safety-Car, mas isso acabou por ser uma vantagem, uma vez que os pilotos da primeira linha, Andy Yan Cheuk Wai e Lo Sze Ho protagonizaram incidentes na curva do hotel Lisboa.

Da liderança da corrida, o ‘poleman’, Yan, colocou o seu Honda Civic Type R TCR nas barreiras, ao passo que Lo entrou em pião para o evitar, bloqueando parcialmente a pista para os que vinham atrás. Isso permitiu a Souza, que era quinto na primeira curva, passar para a liderança pelo interior da curva.

Uma vez à frente, Souza nunca pareceu ser capaz de ser apanhado e, apesar da sua vantagem ter flutuado ao longo das seis voltas seguintes, cruzou a linha de meta com uma confortável vantagem de 2,558s para Hu Heng – que juntamente com Cheong Chi On completou um pódio totalmente Audi. Um jovial de Souza subiu ao tejadilho do seu carro da CHAMP Motorsport no parque fechado enquanto celebrava a sua vitória.

Os Audi na segunda e terceira posições poderiam ter sofrido mais pressão na luta pelo pódio nas voltas finais, mas dois Honda cometeram erros.

Eurico de Jesus estava em quinto quando enfiou o seu Civic Type R TCR nas barreiras da Lisboa, libertando o quarto classificado, Mok Tsz Wang, para atacar os Audi, que falhou a travagem para a direita na volta seguinte, indo para a escapatória.

Mok terminou em sexto no seu Civic Type R de geração mais antiga, com o quarto lugar a ficar entregue a Leong Keng Hei (Civic Type R) e o quinto a Chan Weng Tong (Volkswagen Golf GTI TCR).

Lo foi bastante atrasado ao tentar regressar à corrida após o seu pião na Lisboa, mas assinou a volta mais rápida enquanto recuperava até oitavo no seu Hyundai i30 N TCR da Z Challenger, acabando por receber uma penalização de trinta segundo no seu tempo de corrida, o que atirou para décimo segundo. A Yan foi mostrada a bandeira preta com disco laranja, por ter danos no seu carro e foi classificado no décimo sétimo lugar, a uma volta, no seu Civic Type R.

FOTO Galen Chan