Faleceu o Dr. Miguel Oliveira | AutoSport

Um dos nomes incontornáveis do desporto motorizado nacional faleceu hoje. Dr. Miguel Oliveira, responsável por um dos nomes mais míticos das corridas em Portugal, a equipa DIABOLIQUE, deixou-nos, deixando também um legado tremendo que será para sempre recordado.

A Diabolique [Motorsport] é considerada como a mais emblemática equipa que militou nos ralis nacionais – com os Ford Escort RS1800, Joaquim Santos (que estreou a Diabolique no Rota do Sol, em 1981, no Escort RS matrícula BT-56-16) campeão nacional em 1982, 1983 e 1984 e vice-campeão em 1985, 1988 e em 1990 [nestes dois últimos anos com um Ford Sierra RS Cosworth], ficando ainda ligada ao poderoso e trágico Ford RS200 de Grupo B, em 1986 – era o veículo publicitário a um produto que ainda não tinha sido criado, quando a equipa nasceu: um perfume com o nome Diabolique. Seja como for, até ser desativada, após a temporada de 1990, a estrutura liderada pelo doutor Miguel Oliveira – que foi o navegador de Joaquim Santos – tornou-se na maior e mais organizada equipa de ralis, estando por trás de iniciativas como ‘Onde Está o Ás?’, do Troféu Toyota Starlet e do regresso da Fórmula Ford a Portugal, tudo isto na década de 80.

As míticas máquinas com a decoração Diabolique marcaram uma geração de fãs e pilotos, graças ao trabalho do doutor Miguel Oliveira. Deixou-nos um ícone do desporto motorizado nacional e dos ralis em particular. À família e amigos, o AutoSport endereça as mais sentidas condolências.