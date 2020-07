Fábio Mota regressa à velocidade em Portugal

Fábio Mota regressa este ano à velocidade nacional com a participação no Campeonato Open FPAK de Velocidade de Portugal aos comandos de um Porsche 997 GT3 Cup que dividirá com Bruno Pires. Nos últimos anos o piloto de Vila Nova de Gaia tem vindo a representar as cores portuguesas em diversos palcos internacionais, tendo tomado parte em competições como o GT4 European Trophy, Clio Cup España ou Taça Europeia FIA de Carros de Turismo – ETCC.

Com a situação que se vive presentemente, Fábio Mota optou por um projecto nacional para dar continuidade à sua carreira no automobilismo, estando seguro de que encontrará em Portugal uma competição com um elevado nível competitivo. “Estou muito contente por regressar à velocidade nacional, nomeadamente ao Campeonato Open FPAK de Velocidade de Portugal. Vivemos tempos difíceis e é preciso que exista uma maior união e um direcionamento para o consumo interno, os principais fatores que me levaram a apostar neste projeto. Estou convencido que o campeonato irá apresentar um bom nível entre viaturas e pilotos, o que deixa a minha motivação em alta”, afirmou o gaiense.

Numa competição com diversas classes, a escolha de Fábio Mota recaiu num performante Porsche 997 GT3 Cup, com qual espera alcançar boas sensações. “Não posso deixar de agradecer ao Gonçalo Manahu pela disponibilidade demonstrada do ponto de vista comercial. Acredito que temos no Porsche 997 GT3 Cup um bom aliado para alcançar bons resultados e acima de tudo desfrutar de uma condução plena de emoção”, sublinhou o piloto de Vila Nova de Gaia.