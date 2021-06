Fábio Mota com nova máquina do Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

Fábio Mota terá uma nova máquina para disputar as restantes etapas do Campeonato de Portugal de Velocidade, esperando ter um carro mais competitivo para se bater com a oposição. O piloto de Vila Nova de Gaia e o seu colega de equipa, Bruno Pires, iniciaram a época aos comandos de um Porsche 997 GT3 Cup, mas no Autódromo Internacional do Algarve, onde se realizou o primeiro evento do ano, ficou claro que, após a corrida ao armamento verificado durante o Inverno, este era um automóvel datado e sem capacidade para enfrentar os carros mais recentes que passaram a marcar presença na grelha de partida.

Após a ronda algarvia da mais importante competição de pista do nosso país, Fábio Mota reuniu-se com o seu colega de equipa para poderem encontrar uma solução que lhes permitisse estar em pista de uma forma mais competitiva. “Quando montámos o projecto deste ano considerámos que o 997 GT3 Cup poderia ser competitivo, mas no Algarve ficou claro que dificilmente teríamos argumentos para nos batermos com os carros mais recentes, dado que o BoP não estava a equilibrar os andamentos como esperávamos. Tínhamos de tomar uma decisão, dado que não estávamos dispostos a ter uma temporada em que não poderíamos lutar pelos lugares do pódio”, afirmou o piloto de Vila Nova de Gaia.

Fábio Mota e Bruno Pires, depois de avaliarem as opções que tinham sobre a mesa, decidiram substituir o Porsche 997 GT3 Cup por 991 3.8 GT3 Cup, um carro mais recente e que lhes permitirá ter uma palavra a dizer na batalha pelos lugares da frente. “Estudadas todas as possibilidades, sentimos que esta era a melhor solução para 2021. Sabemos que existem, pelo menos, dois carros mais competitivos que o nosso, mas vamos esperar que a organização consiga implementar um BoP que possa equilibrar mais o andamento dos diversos automóveis. Creio que, em circunstâncias normais, podermos estar em contenção pelas posições do pódio”, concluiu o piloto assistido pela G2B Motorsport.

Fábio Mota e Bruno Pires estrearão o Porsche 991 3.8 GT3 Cup na ronda do Autódromo do Estoril, prova que integrará a etapa portuguesa da Taça do Mundo FIA de Carros de Turismo – WTCR, que se realiza a entre os dias 25 e 27 de Junho.