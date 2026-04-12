F4 Spain, Valência – Corrida 3: Vivek Kanthan vence, Noah Monteiro volta a subir ao pódio

Noah Monteiro voltou a destacar-se na F4 Espanha, em Valência, com o terceiro pódio do fim de semana. Um bom fim de semana do piloto luso, que viu Vivek Kanthan vencer a derradeira corrida da primeira jornada. Max Radek viu a sua corrida terminar mais cedo e Maria Neto esteve muito perto de conseguiu um espetacular resultado.

Vivek Kanthan (Griffin Core), que largou da pole, manteve a liderança na partida, com Borys Lyzen (KCL Motorsport) a subir imediatamente ao segundo lugar e Noah Monteiro (Griffin Core) a segurar o terceiro posto. O jovem português esteve sob pressão de Nathan Tye (Drivex), que chegou mesmo a ultrapassá-lo, mas um pequeno erro do adversário — que saiu de pista — devolveu a posição a Monteiro.

A primeira interrupção surgiu quando Luna Fluxá (Campos Racing) teve uma saída de pista, obrigando à entrada do Safety Car. No recomeço, Lyzen atacou Kanthan pela liderança, com Monteiro a tentar aproximar-se do duo da frente. A corrida voltou a ser neutralizada pouco depois, quando Max Radeck (DXR) ficou parado na caixa de gravilha. A ordem nesse momento era Kanthan, Lyzen, Monteiro, Rocco Coronel (MP Motorsport) e Kasper Schormans (MP Motorsport).

O terceiro Safety Car foi o mais dramático: Sebastián Frigolet (DXR) e Elliot Kaczynski (Drivex) surgiram presos na gravilha, com o monolugar de Frigolet a levantar voo (dois incidentes separados). No meio de todas estas peripécias, Maria Neto (TC Racing) realizava uma recuperação notável, tendo já subido 15 lugares para a 20.ª posição.

No terceiro recomeço, já com a chuva a cair, exigindo ainda mais dos pilotos, a ordem manteve-se inalterada, com Kanthan a resistir à pressão de Lyzen e Monteiro a defender o terceiro lugar de Coronel. Mais atrás, Tye (Drivex) segurou o quinto posto numa intensa batalha com Schormans. Nos últimos segundos, Pablo Riccobono (GRS Team) e Louis Cochet (KCL Motorsport) envolveram-se num incidente com mais um carro na caixa de gravilha na última volta, mas a direção de corrida evitou a entrada do Safety Car.

No final, Kanthan cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Lyzen e Monteiro, que completou o pódio numa prova muito disputada. Para Maria Neto, um final inglório, após uma recuperação fantástica, que terminou com uma entrada nas boxes prematura na última volta.

A próxima jornada da F4 Espanha acontece em Portimão, de 5 a 7 de junho.