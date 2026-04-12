F4 Spain: Noah Monteiro muito perto da pole, larga de segundo na corrida 3
Depois de marcar presença no pódio nas duas corridas de ontem, na primeira jornada da F4 Espanha, com o Circuito Ricardo Tormo a servir de palco para os primeiros confrontos, Noah Monteiro mantém-se como um dos destaques, com o segundo posto na Qualificação 2.
Numa qualificação marcada pela chuva, condições de pista difíceis e uma bandeira vermelha, Vivek Kanthan, com o tempo de 1:47.140 assinou o melhor registo da sessão, com Monteiro ficar a 0.173 segundos, com a dupla da Griffin Core a ser claramente mais rápida que a concorrência. Boris Lyzen ficou em terceiro, já a mais de meio segundo do duo da frente.
Nas contas dos restantes pilotos portugueses, Max Radek ficou-se pelo 32º tempo, enquanto Maria Germano Neto foi acompanhada pelo azar e não marcou qualquer tempo.
A Corrida 3 que terá transmissão na DAZN e canal do YouTube do Campeonato Espanhol de Fórmula 4 pelas 12h15 (hora portuguesa).
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