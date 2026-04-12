F4 Spain, Noah Monteiro: “Fizemos três pódios em três corridas”

Não foi um arranque perfeito para Noah Monteiro, mas claramente um excelente começo de época para a jovem estrela portuguesa que não falhou um pódio na jornada inaugural da F4 Espanha, em Valência, o que lhe vale o segundo lugar na classificação geral.

Monteiro mostrou velocidade e maturidade, sem se envolver em lutas demasiado arriscadas, no primeiro fim de semana da competição. Depois de ter conquistado o título da competição de inverno, que serve de preparação para este campeonato, Monteiro começou com três terceiros lugares, evidenciou regularidade e inteligência, sem se expor em demasia o risco, sabendo que a competição ainda agora começou.

No final deste primeiro fim de semana, o balanço era positivo, com uma corrida 3 exigente:

“Foi uma corrida difícil. Muitos períodos de safety car que quebraram o ritmo da prova… além disto, tive um início de corrida intenso, com uma luta muito forte, com vários toques com um adversário que também me fez perder algum tempo. Ainda assim, fizemos três pódios em três corridas, conseguimos somar bons pontos e mostrámos que somos fortes em todas as condições e momentos de corrida. Temos agora uma paragem longa que vamos aproveitar para preparar bem a próxima prova. Vai ser a minha corrida em casa e estou ansioso de poder voltar a competir em Portugal, para o público português”.

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