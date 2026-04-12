F4 Spain, Noah Monteiro: “Fizemos três pódios em três corridas”
Não foi um arranque perfeito para Noah Monteiro, mas claramente um excelente começo de época para a jovem estrela portuguesa que não falhou um pódio na jornada inaugural da F4 Espanha, em Valência, o que lhe vale o segundo lugar na classificação geral.
Monteiro mostrou velocidade e maturidade, sem se envolver em lutas demasiado arriscadas, no primeiro fim de semana da competição. Depois de ter conquistado o título da competição de inverno, que serve de preparação para este campeonato, Monteiro começou com três terceiros lugares, evidenciou regularidade e inteligência, sem se expor em demasia o risco, sabendo que a competição ainda agora começou.
No final deste primeiro fim de semana, o balanço era positivo, com uma corrida 3 exigente:
“Foi uma corrida difícil. Muitos períodos de safety car que quebraram o ritmo da prova… além disto, tive um início de corrida intenso, com uma luta muito forte, com vários toques com um adversário que também me fez perder algum tempo. Ainda assim, fizemos três pódios em três corridas, conseguimos somar bons pontos e mostrámos que somos fortes em todas as condições e momentos de corrida. Temos agora uma paragem longa que vamos aproveitar para preparar bem a próxima prova. Vai ser a minha corrida em casa e estou ansioso de poder voltar a competir em Portugal, para o público português”.
CALENDÁRIO
- Ronda 1: Valência, 10-12 de abril
- Ronda 2: Portimão, 5-7 de junho
- Ronda 3: Aragón, 19-21 de junho
- Ronda 4: A confirmar, 8-9 de agosto
- Ronda 5: Jerez de la Frontera, 25-27 de setembro
- Ronda 6: Navarra, 9-11 de outubro
- Ronda 7: Barcelona, 6-8 de novembro
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI