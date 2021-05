F4: Pedro Perino estreia-se no Campeonato Italiano em Paul Ricard | AutoSport

Pedro Perino vai disputar a prova inaugural do Campeonato Italiano de Fórmula 4, o mais competitivo do mundo da especialidade, com 37 pilotos oriundos de 18 países e de 4 continentes.

Pedro Perino, após algumas épocas no Karting, dá esta temporada o passo natural para os monolugares e faz a sua estreia já neste fim de semana em Paul Ricard. O salto é bastante ambicioso, dado que no Campeonato Italiano de Fórmula 4 alinham as melhores equipas e pilotos da especialidade, bem com outros talentos oriundos das competições FIA de Karting.

“Sei que me vou estrear na Fórmula 4, mas quando surgiu esta oportunidade disse logo que queria estar onde estão os melhores. E os melhores estão no Campeonato Italiano de Fórmula 4. Sei que vou ter um ano muito difícil, mas o meu foco é evoluir ao máximo entre os melhores, para depois nas épocas seguintes poder definir objetivos mais concretos em termos de resultados. Para já, estou naturalmente ansioso por esta primeira prova em Paul Ricard, dado que nos testes coletivos 37 pilotos estavam separados por 1,3 segundos”, frisou o jovem de 16 anos.

O português está integrado na equipa italiana DR Formula, de Danilo Rossi (pentacampeão do mundo de Karting) e de Nuno Couceiro, o português que lançou vários talentos para o automobilismo internacional, como Filipe Albuquerque, Álvaro Parente, António Félix da Costa ou Armando Parente.

“Para ser piloto de alto nível é preciso passar pelos campeonatos mais difíceis, quer seja no Karting quer seja no automobilismo. Só aí é que se evolui”, começou por sublinhar Nuno Couceiro, para depois prosseguir: “Quanto ao Pedro Perino, julgo que o ideal para ele é fazer duas épocas de Fórmula 4 e, depois, provavelmente, uma Fórmula 3 by Alpine para assim construir uma carreira sólida. Para já, nesta época, o que o Pedro Perino tem de fazer é evoluir tecnicamente, ver como tudo se processa. Ou seja, absorver o máximo de informação possível, para assim começar a construir uma ‘bagagem técnica’ que lhe será fundamental no futuro. Nos poucos testes que o Pedro Perino realizou já deu para ver que é um piloto rápido e que tem potencial, mas para já o foco dele deve ser evoluir e tentar obter os melhores resultados possíveis, sem pressão e sem ter de provar nada a ninguém. E então para o próximo ano, tentar traçar objetivos mais concretos em termos de resultados”, concluiu Nuno Couceiro, com a clareza que lhe é caraterística.

Amanhã, no circuito de Paul Ricard, Pedro Perino vai realizar duas sessões de treinos livres e depois duas de cronometrados. No sábado, vai disputar a primeira corrida às 14h00, enquanto que para domingo tem agendadas mais duas corridas, uma às 10h50 e outra às 16h10.

Calendário 2021 Fórmula 4 Italiana

1. 14-16 maio: Paul Ricard (FRA)

2. 04-06 junho: Misano (ITA)

3. 25-27 junho: Vallelunga (ITA)

4. 23-25 julho: Imola (ITA)

5. 10-12 setembro: Red Bull Ring (AUS)

6. 08-10 outubro: Mugello (ITA)

7. 29-30 outubro: Monza (ITA)