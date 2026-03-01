F4: Noah Monteiro volta a vencer em Jarama e dispara para a liderança do campeonato

A terceira corrida da Spanish Winter Championship voltou a confirmar o excelente momento de Noah Monteiro. Depois de um fim de semana marcado pelo azar em Portimão, piloto português vingou-se da melhor forma. Transformou a pole position numa vitória segura e estratégica, conquistando o seu segundo triunfo do fim de semana e assumindo a liderança do campeonato de inverno.

The winners from yesterday return today: Noah Monteiro & Keanu Al Azhari, both claiming pole position for this afternoon’s races 😮‍💨 #SpanishWinterChampionship pic.twitter.com/gE8xmbFPmJ — swchofficial (@swchofficial) March 1, 2026

Pole position e arranque decisivo

Tal como no sábado, Noah Monteiro começou o domingo na frente. Na Quali 2, o português garantiu a pole, deixando Vivek Kanthan a 0.198 segundos e Andrej Petrovic a 0.382.

No arranque, Monteiro voltou a mostrar sangue-frio e eficácia, escapando às intensas lutas da Curva 1 — um cenário idêntico ao da Corrida 1. O incidente envolveu cinco carros e obrigou à entrada do Safety Car, culminando mesmo numa bandeira vermelha devido ao número de monolugares afetados.

Na altura da interrupção, Monteiro liderava, seguido por Kanthan, Petrovic, Kasper Schormans e Daniel Kelleher. Mais atrás, Maria Neto era 16ª e Max Radeck ocupava a 26ª posição.

Recomeço sob pressão e nova neutralização

Após a remoção dos carros, o pelotão regressou à pista atrás do Safety Car. No recomeço, Monteiro mediu na perfeição o momento de acelerar e manteve a liderança na Curva 1, resistindo à pressão imediata de Kanthan.

Contudo, as lutas pelo pódio voltaram a aquecer. Um duelo intenso entre Kelleher e Nathan Tye terminou com Kelleher em pião, caindo para o fundo do pelotão.

Na frente, Monteiro começou a impor o seu ritmo. Enquanto tentava afastar-se de Kanthan, Petrovic consolidava o terceiro lugar, já com alguma margem para Schormans.

Entretanto, Maria Neto subia ao 15º posto e Max Radeck recuperava até 24º, numa corrida marcada por várias batalhas no meio do pelotão.

Ritmo forte e gestão inteligente

A cerca de 13 minutos do fim, as lutas intensificavam-se atrás do top 3, com Rocco Coronel, Reno Francot e Ty Fisher envolvidos numa animada disputa.

Na frente, Monteiro já tinha “tirado bilhete”. Com voltas rápidas consecutivas, o português aumentava a vantagem sobre Kanthan, demonstrando um controlo absoluto da corrida.

Mas a 10 minutos do fim, novo Safety Car entrou em pista após contacto entre Simon Bulbarella e Beau Lowette na Curva Farina. A vantagem de Monteiro desapareceu e tudo ficou novamente em aberto.

Frieza de campeão

Com pouco mais de um minuto para o final, o Safety Car saiu e Monteiro voltou a ser exemplar no relançamento. Acelerou no momento certo, abriu espaço imediato e deixou Kanthan e Petrovic envolvidos na luta pelo segundo lugar.

Pouco depois, a bandeira de xadrez confirmou o desfecho: vitória para Noah Monteiro — a segunda do fim de semana — que assim assume a liderança da Spanish Winter Championship. Kanthan garantiu o segundo lugar e Petrovic completou o pódio.

Maria Neto esteve em excelente plano e terminou às portas do top 10, enquanto Max Radeck fechou a corrida na 18ª posição.

Com este resultado, Noah Monteiro reforça o estatuto de principal candidato ao título de inverno, demonstrando velocidade, consistência e maturidade na gestão de momentos críticos. É certo que falamos de uma competição com apenas três fins de semana que serve de aperitivo para o campeonato principal, mas não deixa de ser um excelente cartão de visita. Monteiro dominou o fim de semana, mostrou velocidade, inteligência e maturidade. Na corrida de hoje, pole, vitória e volta mais rápida. Barba, unhas e cabelo. Um sinal claro que o jovem Monteiro quer evidenciar-se e dar o salto para outros voos.

Maria Neto também em destaque

Destaque também para Maria Germano Neto, que largou de 19º e conseguiu terminar no 11º posto, evidenciando evolução. Envolvida nas lutas a meio do pelotão, soube fugir aos azares e terminou muito perto dos pontos, depois de um dia mais difícil no sábado. Max Radeck não teve tanta sorte, mas continuou a sua evolução nesta estreia nos monolugares.

A próxima prova da competição acontece de 13 a 15 de março, no circuito de Motorland.

Resultados AQUI