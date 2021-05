F4, Manuel Espírito Santo: “Foi um fim-de-semana de sentimentos contraditórios”

Manuel Espirito Santo (MES) estreou-se este fim-de-semana nos monolugares em Spa-Francorchamps, onde decorreu a primeira jornada do Campeonato Espanhol de Formula 4. Depois de alguns anos a competir nos kartings a nível nacional, a internacionalização que agora se deu, revelou-se bastante positiva, com o jovem piloto a conseguir os primeiros pontos e a mostrar um elevado nível de progressão.

Na qualificação, não conseguiu extrair todo o potencial do monolugar da MP Motorsport, já que infelizmente, nunca conseguiu fazer uma volta limpa. O 10º e 15º lugares foram os resultados possíveis nos cronometrados, mas nas corridas vimos evolução a cada prova.

Depois de um fim e semana sempre em crescendo MES conquistou o seu primeiro ponto na F4, num fim de semana que considerou positivo, mas onde ficou a sensação de que poderia ter conseguido algo mais:

“Foi um fim-de-semana de sentimentos contraditórios. Por um lado a satisfação de ter o andamento dos mais rápidos e por outro, alguma frustração por não ter conseguido traduzir em resultados esse andamento. A qualificação acabou por estragar o desfecho das corridas. Estávamos todos muito ansiosos para ir para a pista antes que a chuva aparecesse e isso levou a que todos entrássemos ao mesmo tempo e que tivesse sido muito complicado conseguir fazer uma volta rápida e limpa. Fiquei um pouco desiludido…“, começou por explicar Manuel Espirito Santo que foi acompanhado de perto pelo seu mentor, Pedro Lamy.

Nas corridas, a performance foi melhorando gradualmente: “Na corrida 1 fui, talvez, cauteloso demais. Não fiz um bom arranque e depois disso evitei correr riscos e foquei-me em terminar. Era a minha primeira corrida internacional e nos formulas, estava expectante”, começou por dizer.

“No segundo confronto já correu tudo melhor. Estava mais rápido, mais confortável e arrisquei mais. Acabei em 18º mas com a sensação que tinha evoluído bastante de uma prova para a outra. Foquei-me na corrida 3, saí de 15º e cheguei a sétimo, mas esta corrida é mais curta e tivemos a intervenção do ‘safety-car’ duas vezes, o que não permitiu ter tempo suficiente para progredir. No final tive uma penalização e fiquei com o 10º posto. Mas fiquei com a sensação que estava com um andamento excelente e que é a este nível que tenho de andar”, explicou Manuel Espirito Santo.

“Estive sempre a evoluir e isso foi muito importante. Fiquei com a sensação que poderia ter feito melhor mas penso que para estreia foi positivo. Saí de Spa a sentir-me mais confortável com esta nova realidade e cheio de vontade que venha a próxima corrida“, concluiu o piloto de 17 anos.

Para Pedro Lamy que acompanhou o seu ‘pupilo’ de perto considera que: “O Manuel esteve bem para fim-de-semana de estreia. Estou certo que daqui para a frente fará sempre melhor. Ele é um excelente piloto e tem uma enorme margem de progressão“, disse.