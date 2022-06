F4: Manuel Espírito Santo em Valência para a terceira jornada do Campeonato de Espanha | AutoSport

Este fim-de-semana de 11 e 12 de Junho no Circuito Ricardo Torno vai ter lugar a terceira jornada do Campeonato de Espanha de Fórmula 4. Manuel Espírito Santo é o único piloto português em pista e estará, daqui em diante, ao volante do monolugar da Campos Racing.

O objectivo é evoluir de forma mais consistente ao mesmo tempo que possa lutar pelos melhores lugares possíveis em qualificação e corrida. Assim, para esta jornada que será de adaptação à nova estrutura, Manuel espera tirar partido da experiência da equipa e da sua experiência no primeiro ano de competição para conseguir resultados de destaque: “Acredito que esta mudança vá ser profícua em termos de desempenho em pista. Apesar de já ter estado com a equipa em simulador será a minha primeira prova com a estrutura. Vai haver um período de adaptação que espero seja curto para poder começar a evoluir e a registar os melhores resultados possíveis. Sinto que preciso de evoluir e de estar mais confiante com tudo o que me rodeia. Espero que tenha chegado a altura”, começou por explicar o jovem piloto português.

Para Tiago Monteiro mentor do projecto acredita que esta mudança possa dar a confiança necessária a Manuel: “Um piloto faz-se de altos e baixos, de sucessos e de incertezas. Não conheço nenhum piloto que não tenha evoluído desta forma. Assim, acredito que as mudanças trazem sempre algo de bom e positivo e espero mesmo que seja o ponto de viragem para o Manel”, concluiu.

A jornada deste fim-de-semana da F4 começa já no sábado, dia 11 de Junho com a realização dos treinos livres, qualificação e primeira corrida. Para Domingo fica reservada a qualificação 2 as duas últimas provas. O fim-de-semana de competição pode ser acompanhado em https://www.twitch.tv/f4_spanishchampionship?lang=es