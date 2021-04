F4: Manuel Espírito Santo compete em Espanha

Manuel Espírito Santo vai disputar em 2021 o Campeonato Espanhol de Formula 4 com a MP Motorsport, actual campeã em título. O jovem piloto de 17 anos, que fez um percurso bem sucedido no karting nacional nos últimos três anos, dá assim um passo em frente na sua carreira para competir ao mais alto nível numa das principais categorias de formação além fronteiras.

A internacionalização da carreira desportiva de Manuel Espírito Santo vai ser apadrinhada e acompanhada por Pedro Lamy, que vê no jovem piloto um potencial enorme para vir a ser bem sucedido no panorama automobilístico internacional.

O Campeonato será composto por sete jornadas triplas sendo que o piloto do Estoril irá ser um dos pilotos estreantes no campeonato. Apesar da novidade, Manuel já fez uma série de testes para se habituar ao monolugar e às exigências da equipa e tudo parece estar no caminho certo para a primeira jornada que vai ter lugar no emblemático circuito belga de Spa-Francorchamps a 30 de Abril e 1 de Maio.

“Estou muito feliz com este passo na minha carreira. Este é apenas o meu quarto ano de competição pelo que é com orgulho que me vejo integrar a experiente MP Motorsport no Campeonato de Espanha de F4. Para este primeiro ano, o meu objectivo principal, é adaptar-me a esta nova realidade e evoluir enquanto piloto. Já fiz alguns testes, correram bem. Mas testar e competir são duas coisas distintas. Estou por isso desejoso que chegue o fim-de-semana de competição em Spa para perceber o meu andamento, onde me situo face à concorrência e onde posso melhorar. Sei que posso contar com todo o conhecimento da equipa, mas também do Pedro Lamy que está sempre comigo e que tem sido peça fundamental na minha evolução”, começou por dizer Manuel Espírito Santo.

Pedro Lamy ‘mentor’ de Manuel está satisfeito com o percurso que o jovem piloto está a fazer: “O Manuel é um piloto muito trabalhador e focado. Gosta de aprender e de ouvir os mais experientes. Estão por isso reunidas as condições essenciais para uma boa evolução. Acredito no seu potencial. Tem um longo percurso a fazer, mas as carreiras bem sucedidas não se conseguem de um dia para o outro. Ele tem mostrado uma boa adaptação e estou certo que vai conseguir bons resultados para piloto estreante que é”, referiu.

Calendário Campeonato de Espanha de F4 2021



30 de abril e 1 de maio – Spa-Francorchamps – Bélgica

29 e 30 de maio – Navarra – Espanha

17 e 18 julho – Portimão – Portugal

31 de julho e 1 de agosto – Motorland – Espanha

18 e 19 de setembro – Cheste – Espanha

2 e 3 de outubro – Jerez – Espanha

13 e 14 de novembro – Barcelona – Espanha