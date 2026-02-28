F4, Jarama: Noah Monteiro faz pole e vence atribulada Corrida 1

Noah Monteiro brilhou no arranque da segunda jornada do Spanish Winter Championship, campeonato de inverno que serve de preparação para a temporada 2026. O piloto português tem sido claramente o mais rápido em pista e além da pole, conseguiu o triunfo na primeira corrida, marcada por vários incidentes.

A sexta-feira ficou reservada aos testes e treinos livres. Rocco Coronel (MP Motorsport) foi o mais rápido na sessão de testes, com 1m32,125s, batendo por escassas décimas os seus principais adversários, numa tabela em que 24 pilotos ficaram separados por apenas um segundo.

Nos treinos livres, Daniel Kelleher (Campos Racing) assumiu o protagonismo ao liderar ambas as sessões, confirmando o equilíbrio competitivo que tem caracterizado o pelotão, com diferenças mínimas entre os primeiros classificados.

The nominated drivers for Round 2 at @circuito_jarama are set. For this event, only the two highest-ranked drivers per team in the overall standings will score points towards the Teams’ Championship. Responsibility is clear! Every point matters. 🔥#SpanishWinterChampionship pic.twitter.com/VEajyRXAjW — swchofficial (@swchofficial) February 27, 2026

Já na qualificação de sábado de manhã, a liderança mudou de mãos várias vezes ao longo dos 20 minutos. Nathan Tye (Drivex) chegou a colocar-se na frente ao rodar em 1m31,999s, mas foi Monteiro (Griffin Core) quem acabou por impor o ritmo decisivo. A menos de sete minutos do fim, o piloto da Campos estabeleceu 1m31,839s, melhorando depois para 1m31,644s — marca que se revelou inalcançável até à bandeira de xadrez.

Kelleher ainda subiu ao segundo posto, a 0,197s do tempo de Monteiro, mas teve de cumprir uma penalização de cinco lugares na grelha. Rocco Coronel garantiu o terceiro melhor registo, num final de sessão particularmente intenso, com várias melhorias nos derradeiros minutos.

Monteiro assegurou assim a pole position para a primeira corrida da ronda, confirmando o bom momento da Campos Racing. Maria Germano Neto (TC Racing) conseguiu o 21º lugar, neste seu segundo fim de semana de competição na F4, com o também estreante Max Radeck (DXR) a ficar com o 25º posto.

A new round, new faces, and the fastest drivers ready to compete, with Noah Monteiro and Gianmarco Pradel joining the action 💥 #SpanishWinterChampionship pic.twitter.com/ohGGADoZWg — swchofficial (@swchofficial) February 28, 2026

Corrida 1

Noah Monteiro largava da pole, acompanhado por Vivek Kanthan (Griffin Core) na primeira linha, com a pressão de Rocco Coronel e Ty Fisher (Griffin Core) na segunda linha.

Na largada, Monteiro conseguiu manter liderança, vendo pelo espelho o ataque feroz de Coronel a Kanthan, com Fischer em quarto e Nathan Tye em quinto. Maria Neto subiu ao 19.º lugar e Max Radeck caiu para os 3.º posto. Na segunda volta, o Safety Car foi chamado à pista, com o carro #39 de Louis Cochet (KCL Motorsport) a ficar preso na caixa de gravilha da curva 1. Infelizmente Maria Neto também se viu envolvida um incidente com Miki Blascos (Monlau Motorspor), terminando prematuramente participação da jovem lusa.

Ainda durante o prolongado período de Safety Car, aparentemente um painel autocolante saltou-se e embateu nos carros da frente, sem consequência. Com 11 minutos para o fim da corrida, já sem o Safety Car em pista, Monteiro reassumiu a liderança da corrida e escapou por uma unha negra a uma travagem falhada por um adversário na primeira curva, com Tye, Coronel e Kanthan envolvidos. O português escapou enquanto Coronel e Kanthan caíram na classificação, com os seus monolugares muito danificados.

A ordem era Monteiro, Fisher, Tye e Beau Lowette (TC Racing), com o português a ter 1,7 segundos de vantagem para a concorrência, no que se encaminhava para uma vitória confortável. Monteiro ia colecionando voltas rápidas, sem dar confiança aos adversários. O carro #81 voava na pista espanhola, com Tye a ficr cada vez mais longe, mas a quatro minutos do fim, a bandeira vermelha vou mostrada com um violento incidente do carro #17 de Nacho Tuñon (T-Code). Dada a violência do incidente e o tempo que seria necessário para voltar a termos a pista em condições, a direção de corrida decidiu terminar a corrida.

Assim, Noah Monteiro venceu a corrida 1 do fim de semana, seguido de Nathan Tye e Ty Fisher. Max Radeck terminou a corrida em 22º.

Arranque de fim de semana perfeito para Monteiro. Pole e vitória na atribulada corrida1, escapando por pouco a um incidente no recomeço da prova. As voltas que Monteiro foi acumulado antes da bandeira vermelha mostravam que o português era claramente o mais rápido em pista.

No final da corrida, Monteiro afirmou que “sabia que iria haver safety cars e que teria de gerir isso. No recomeço conseguiu afastar-me, apesar de ter havido um incidente atrás de mim. Mesmo sem a bandeir vermelha, creio que teríamos conseguido a vitória com uma grande margem. Sei que temos o ritmo para vencer. Sabia que estava preparado e que só tinha de fazer o que planeamos. É um pouco de vingança para o que aconteceu em Portimão. Eu disse que ia regressar ainda mais forte e conseguimos isso mesmo“.

A corrida Sprint de hoje está agendada para as 14:25.