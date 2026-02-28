F4, Jarama: Boris Lyzen vence corrida sprint, Noah Monteiro em sexto

A segunda corrida de F4 do dia em Jarama sorriu ao pole sitter Boris Lyzen, o estreante que fez uma excelente, dominando de fio a pavio enquanto atrás de si, as lutas deram animação à prova. Noah Monteiro conseguiu uma boa recuperação até ao sexto lugar, largando de 12.º (motivado pela grelha invertida).

Boris Lyzen (KCL Motorsport) largava da pole, seguido de Andrej Petrovic (T-Code), Kasper Schormans (Kasper SCHORMANS) e Nacho Tuñon (T-Code), com Noah Monteiro (Griffin Core) a começar do 12.º posto nesta grelha invertida para os primeiros 12 lugares. Maria Germano Neto (TC Racing) largava novamente do 21.º posto, com Max Redeck (DXR) a repetir o 25.º lugar da grelha.

A largada voltou a ser atribulada, com Rocco Coronel (MP Motorsport) a ficar parado na grelha de partida enquanto Tuñon não evitou um pião na curva 1. Noah Monteiro era já décimo, enquanto Maria Neto subira ao 17º posto.

No recomeço, Lyzen manteve a liderança, pressionado por Petrovic, com Monteiro já em nono e com vontade de marcar pontos importantes nesta corrida. O líder cavava uma distância confortável, enquanto as lutas no meio do pelotão iam-se diluindo. A ordem era Lysen, Petrovic, Schormans, Reno Francot, Nathan Tye, Vivek Kanthan, Daniel Kelleher e Monteiro a fechar o top 8.

Nos últimos minutos a luta entre Schormans e Francot aqueceu, com Tye a interessar-se pelo duelo, com muitos erros nas últimas voltas. Francot conseguiu passar Schormans, enquanto Tye também tentava ganhar um lugar. Esta luta aproximou o trio de perseguidores que também tentava lucrar com as trocas intensas nos derradeiros segundos desta corrida.

A bandeira de xadrez foi mostrada, antes dos pilotos terem cumprido a volta extra, para lá dos 20 minutos. Ninguém respeitou a bandeira e a corrida continuou, com Lyzen a cruzar a linha de meta com uma vitória dominante e uma distância de mais de seis segundos para Petrovic, com Francot a completar o pódio. Entretanto mais atrás, as lutas deram-nos mais mudanças e Tye terminou em quarto, seguido por Kanthan em quinto e Monteiro em sexto, à frente de Kelleher, Tuñon, Schormans e Ty Fisher. Maria Neto terminou no 20º lugar, enquanto Max Radeck concluiu esta sprint no 26º posto.

Amanhã, teremos mais uma qualificaçaõ e uma corrida de 30 minutos.