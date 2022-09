F4 Italiana: Pedro Perino com ambição para Red Bull Ring | AutoSport

Após uma paragem de dois meses, a Fórmula 4 Italiana regressa no próximo fim de semana com a realização da quinta prova, no mítico circuito de Red Bull Ring, na Áustria. O jovem promissor Pedro Perino está bastante motivado para correr no traçado austríaco, já que, no ano passado, apesar de ser um piloto ´rookie‘, entrou no tão ambicionado top-10 perante quase 40 adversários.

Depois das provas em Imola, Misano, Spa-Francorchamps e Vallelunga, o talentoso pelotão de 37 pilotos da Fórmula 4 Italiana – a mais exigente do mundo da especialidade – vai correr no Red Bull Ring, na Áustria, onde o português Pedro Perino viveu, em 2021, fortes emoções não só por pilotar pela primeira vez num circuito tão mítico, mas também por se estrear pela equipa alemã US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher… e logo com um excelente resultado, já que entrou no top-10 perante 36 adversários.

Na prova anterior, disputada na pista de Vallelunga, no norte de Roma, Pedro Perino – que conta esta temporada com maior concorrência –, conseguiu rodar muito próximo dos 10 primeiros entre 37 participantes, acabando por ser 13.º classificado, mas com uma demonstração de grande evolução entre a elite mundial da categoria. Por isso mesmo, tendo em conta a sua recente performance, bem como a sua excelente prestação na primeira vez que competiu no Red Bull Ring, Pedro Perino parte para a Áustria bastante motivado para alcançar bons resultados. “Nesta paragem de dois meses aproveitamos para preparar da melhor forma as últimas três jornadas da temporada. Para já, no próximo fim de semana, será a prova de Red Bull Ring e estou motivado, não só pela minha prestação nesse circuito em 2021, mas também porque estamos a evoluir cada vez mais, no campeonato de Fórmula 4 mais difícil do mundo, e onde sinto que tenho condições para pontuar regularmente. É esse o meu objetivo“, comentou Pedro Perino.

Recordamos que a Fórmula 4 italiana é a mais exigente fórmula de promoção do mundo, sendo disputada por cerca de 40 pilotos de 19 nacionalidades. Alguns dos jovens talentos já têm contrato com equipas de Fórmula 1, como o italiano Andrea Kimi Antonelli (atual líder do campeonato), o brasileiro Rafael Câmara ou a espanhola Maya Weug.

Filipe Cairrão