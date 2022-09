F4 Itália, Red Bull Ring: Sortes diferentes para os portugueses | AutoSport

Ivan Domingues (Iron Lynx) e Pedro Perino (US Racing) tiveram sortes diferentes nas duas corridas do campeonato italiano de Fórmula 4 realizadas hoje no circuito de Red Bull Ring, na Áustria.

Domingues abandonou na primeira corrida e fechou o dia com o oitavo posto na corrida 2, enquanto Perino classificou-se no 13º lugar na corrida de abertura e abandonou na segunda corrida, que começou com o Safety Car à frente do pelotão devido às condições meteorológicas.

Ivan Domingues arrancou da sétima posição da grelha de partida para a corrida 1 do fim de semana, com Pedro Perino no 16º posto. Após um arranque caótico, Domingues foi tocado por um adversário na curva 4 do circuito austríaco, tendo ficado preso na caixa de gravilha depois de ter perdido o controlo do seu monolugar e batido noutro piloto. A corrida para o piloto português da Iron Lynx estava terminada. Pedro Perino aproveitou os toques e as várias desistências na primeira volta para ascender ao 10º lugar da classificação. O Safety Car foi obrigado a entrar em pista nessa altura, saindo com cerca de 17 minutos para o final da corrida. Na primeira volta sem SC, Perino alargou a trajetória na curva 1 e teve de seguir pela escapatória, estando na discussão do top 10 da classificação com vários pilotos. As curtas diferenças fizeram o jovem piloto português baixar ao 12º lugar, mas com tantos pilotos na luta, as mexidas na classificação iam-se sucedendo curva a curva. O piloto português esteve várias voltas na 11ª posição, mas já nos últimos cinco minutos da corrida baixou ao 12º e pouco depois ao 13º posto final.

Na segunda corrida do dia, o Safety car esteve na frente do pelotão desde a partida até cerca de 21 minutos para o final da prova. Domingues arrancava da 8ª posição e Perino do 12º lugar. Com fraca visibilidade devido ao muito spray provocado pelos carros, os acidentes aconteceram logo após a saída do SC e houve novamente necessidade de o colocar em pista. Domingues tinha caído uma posição e Perino era 11º classificado.

A corrida entrou em condição de bandeira verde a 14 minutos do final, mantendo-se assim até final. Domingues conseguiu terminar no oitavo posto, mas na penúltima volta, e quando seguia no 12º posto, Perino teve um incidente na curva 4 e teve de abandonar. O jovem português da US Racing falhou a travagem nessa curva com o piso ainda muito molhado e bateu num adversário, danificando o seu monolugar.

Alex Dunne (US Racing) e Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing) venceram as duas corridas, respetivamente.

Amanhã estão agendadas mais duas corridas, com a primeira a realizar-se às 9h35 e a derradeira prova do fim de semana às 16h25.

Resultados completos, aqui.