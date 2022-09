F4 Itália, Red Bull Ring: Jovens portugueses com sortes diferentes | AutoSport

Foi mais um dia de muita competição no Circuito de Red Bull Ring, com duas corridas para a F4 Italiana, com Ivan Domingues e Pedro Perino em ação. Com 40 inscritos para esta jornada, apenas a 3 inscritos do recorde absoluto, foi preciso dividir a grelha, pelo que as três primeiras corridas serviram de corridas de qualificação para a corrida final. 36 pilotos puderam participar na última corrida do fim de semana, depois de apurados os resultados. Pedro Perino e Ivan Domingues fizeram parte dos jovens que correram na última.

Na corrida 3, em que os pilotos lusos não participaram, foi Kacper Sztuka (US Racing), com Ugo Ugochukwu (Prema, piloto da McLaren) em segundo e Conrad Laursen (Prema) a completar o pódio, numa corrida com muitos incidentes um dos quais envolveu o pole sitter e líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Prema).

Na corrida 4, Ivan Domingues (Iron Lynx) largava de 14º e Pedro Perino (US Racing) de 32º, com Alexander Dune na pole e Sztuka na segunda posição. A corrida teve logo um Safety Car na primeira volta com um incidente na curva 3. Foi a única interrupção da prova com Alexander Dune sempre na frente das operações. Mas quem se destacou foi Andrea Kimi Antonelli que recuperou da quinta posição até ao segundo lugar, numa excelente recuperação. Ugo Ugochukwu completou o top 3.

Quanto aos portugueses, Pedro Perino foi recuperando posições até chegar ao 28º posto, enquanto Ivan Domingues ainda rodou na 13ª posição mas acabou por terminar em 16º.

Ficou assim concluída a ronda de Red Bull Ring, com quatro corridas em dois dias.

Resultados AQUI