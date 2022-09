F4 Itália, Red Bull Ring: Ivan Domingues e Pedro Perino em destaque na qualificação | AutoSport

Os dois jovens pilotos lusos em ação no campeonato italiano de Fórmula 4, asseguraram as posições entre os dez primeiros do seu grupo na sessão de qualificação que decorreu no Red Bull Ring, na Áustria.

A ronda austríaca da competição tem 4 corridas agendadas para este fim de semana e com quase 40 carros em pista, os pilotos foram divididos em dois grupos para a qualificação, ao contrário do que acontece normalmente com todo o pelotão a discutir as posições na grelha em duas sessões. Ivan Franco Domingues (Iron Lynx Srl) e Pedro Perino (US Racing) estiveram em pista no primeiro grupo, onde conquistaram o sexto e nono lugar, respetivamente. Domingues ficou a apenas 0.947s do tempo mais rápido e Perino a 1.687s. O melhor tempo do grupo 1, que acabou por ser o tempo mais rápido global, foi estabelecido pelo líder do campeonato Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing) com 1:44.800s.

Os tempos do segundo grupo acabaram por ser mais lentos do que no grupo 1, com o brasileiro Rafael Camara a registar o melhor tempo com 1:45.743s.

Os resultados das qualificações definem as grelhas para as três corridas de qualificação deste fim de semana.