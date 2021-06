F4 Itália: Dia difícil para Pedro Perino | AutoSport

Pedro Perino continuou a sua evolução na F4 italiana. O piloto luso, que este ano se estreia nos monolugares, teve um dia difícil em Misano, com o 27º lugar na primeira corrida e o 24º na segunda. O jovem esteve envolvido em algumas lutas, mas as posições conquistadas nas duas qualificações (26º na qualificação 1 e 24º na qualificação 2) não ajudaram o jovem a conseguir melhor.

No entanto fica a evolução do piloto que amanhã terá mais uma corrida às 11:15 com transmissão no Youtube:

Corrida 1:

Corrida 2:

Corrida 3:

Link para a corrida: https://www.youtube.com/watch?v=osyFBUyVpFY