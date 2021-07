F4 Espanhola no AIA com dois portugueses em pista | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve acolhe este fim de semana a terceira prova da Fórmula 4 espanhola, com Dilano Van’t Hoff a liderar o campeonato, um mês e meio após a dupla de Quique Bordas e a vitória do piloto holandês da MP Motorsport, na última corrida realizada na pista de Navarra. Esta prova terá em pista dois jovens portugueses: Guilherme Oliveira e Manuel Espírito Santo. Os dois pilotos deixaram recentemente o karting para enveredar nos monolugares num dos mais competitivos campeonatos de F4.

Quanto à luta pelo campeonato, após os resultados em Navarra, Dilano Van’t Hoff estará de volta para defender a sua posição de liderança. O holandês, que só ficou fora do pódio na corrida curta em Navarra, tentará manter a margem aos seus perseguidores mais próximos, Quique Bordas e Noah Degnbol. Enquanto em Navarra Quique Bordas acrescentou duas importantes vitórias que o colocaram em segundo lugar, Noah Degnbol continua com o seu trabalho constante e regular na terceira posição.

Relativamente às equipas, a MP Motorsport tentará manter a sua posição de liderança, que tem mantido desde a primeira prova em Spa, com 189 pontos, 84 à frente da segunda colocada, a Fórmula de Campeones. Ao contrário de Navarra, onde a ação teve lugar no sábado e domingo, em Portimão será sexta-feira e sábado.

A primeira corrida de longa duração do fim-de-semana terá lugar na sexta-feira à tarde a partir das 17:50h, com a corrida mais curta e a segunda corrida longa a terem lugar no sábado às 9:00h e 11:30h respetivamente. As três corridas podem ser seguidas na íntegra nos nossos canais YouTube, em espanhol e nesta corrida também em inglês, e no canal Twitch: https://www.youtube.com/c/F4SpanishChampionship/videos