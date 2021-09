F4 Espanha: Sebastian Ogaard vence corrida azarada para portugueses | AutoSport

A primeira corrida da ronda de Valência do campeonato de Espanha de Fórmula 4 foi azarada para ambos os dois pilotos portugueses em ação.

Embora na largada Manuel Espírito Santo, que ocupou o 6º lugar da grelha, tenha conseguido subir uma posição, poucas curvas depois da partida, Guilherme Oliveira (que saiu do 11º posto) teve uma saída de pista, tendo ficado preso na gravilha. Com ajuda dos comissários, Oliveira conseguiu voltar à pista e aproveitou o facto do Safety Car ter sido ativado pela sua saída, para se juntar ao pelotão, na última posição.

Quando o SC saiu de pista, a confusão nas lutas pelos primeiros lugares, obrigou vários pilotos a terem que alargar a trajetória numa das curvas do circuito Ricardo Tormo, Manuel Espírito Santo foi levado a ter que sair mais largo e danificou o monolugar, obrigando-o a parar nas boxes. Ao mesmo tempo, o líder do campeonato, Dilano van’t Hoff, também parou para trocar a asa dianteira do seu carro. No entanto ao contrário do piloto holandês, que conseguiu voltar à pista, Espírito Santo teve de abandonar, isto quando tinha conseguido subir à quarta posição, aproveitando as lutas ferozes que ocorriam à sua volta.

Guilherme Oliveira manteve-se em prova, tendo recuperado várias posições para terminar na 16ª posição final. Foi uma primeira corrida inglória para os dois pilotos nacionais.

A corrida foi ganha por Sebastian Ogaard, seguido de J. Maria Martí e Maksim Arkhangelskii. O piloto do carro #25 venceu, depois de ter partido melhor que Dilano van’t Hoff, que tinha conquistado a pole position. Depois do holandês ter parado nas boxes, Ogaard ficou um pouco mais à vontade, tendo mantido a liderança até ao fim da corrida.

A segunda corrida realiza-se amanhã às 11h e a segunda às 13.35h.