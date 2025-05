F4 Espanha: Noah Monteiro volta a destacar-se, desta vez em Navarra

Com estas prestações, Noah Monteiro continua a afirmar-se como um dos jovens talentos mais promissores da grelha, mostrando maturidade e velocidade em apenas a sua segunda ronda do campeonato. Monteiro está em segundo no campeonato de estreantes, com os mesmos pontos de Ean Eyckmans

No domingo, Monteiro voltou a mostrar a sua competitividade, terminando em sexto na Corrida 2, o que lhe valeu mais um troféu de vencedor nos estreantes. No entanto, a jornada terminou de forma prematura na Corrida 3, após um toque na primeira volta o forçar a abandonar.

Apesar das condições meteorológicas complicadas nos primeiros dois dias, Monteiro alcançou um positivo sexto lugar na qualificação geral e primeiro entre os estreantes, demonstrando ritmo forte desde o início. Na Corrida 1, terminou em oitavo da geral, mas garantiu a vitória nos estreantes, subindo assim ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez no fim de semana.

O jovem piloto português Noah Monteiro destacou-se este fim de semana em Navarra, Espanha, durante a segunda ronda do Campeonato de Fórmula 4, com prestações sólidas e consistentes, especialmente entre os estreantes.

