F4 Espanha: Noah Monteiro renova com a Campos Racing

Noah Monteiro vai disputar a temporada de 2026 do Campeonato Espanhol de Fórmula 4 integrado na equipa Griffin Core by Campos, renovando o vínculo com a estrutura da Campos Racing após um ano de estreia em que se estabeleceu como uma das referências entre os estreantes.

​

Segunda época na Fórmula 4 espanhola

O piloto português de 16 anos parte para o seu segundo ano na competição com objetivos reforçados, dando continuidade a um percurso de evolução que visa, a longo prazo, a chegada à Fórmula 1. Tal como o pai, Tiago Monteiro fez há precisamente 20 anos.

Na época de 2025, enquanto rookie, Noah Monteiro registou um desempenho assinalável: conquistou um pódio à geral, três vitórias na categoria de estreantes e 11 pódios na mesma classe, além de uma pole position.

​

Estes resultados valeram-lhe o título de vice-campeão entre os rookies e permitiram-lhe fixar novos recordes nacionais na disciplina, alcançando a melhor classificação final e a maior pontuação de sempre de um piloto português numa temporada de Fórmula 4.

​

Confiança mútua e ambição para 2026

A renovação confirma a aposta da Campos Racing no potencial do jovem piloto luso. “Tenho muito orgulho em anunciar que vou continuar no Campeonato Espanhol de Fórmula 4 com a Griffin Core by Campos Racing. Construímos algo forte juntos e estou muito motivado para continuar a evoluir e lutar por resultados ainda mais ambiciosos em 2026”, declarou Noah Monteiro.

​

Calendário com passagem por Portugal

A temporada de 2026 arranca em Valência, no Circuito Ricardo Tormo, entre 10 e 12 de abril. O calendário inclui uma passagem por solo nacional, com a segunda ronda agendada para o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, de 5 a 7 de junho. Seguem-se provas em MotorLand Aragón (junho), Jerez (setembro) e Navarra (outubro), com o campeonato a encerrar no Circuito de Barcelona-Catalunha, de 6 a 8 de novembro.