F4 Espanha: Maria Germano Neto com a TC Racing

Maria Germano Neto é mais uma jovem promessa portuguesa que vai dar os primeiros passos na competição automóvel, depois de brilhar nos karts. A jovem piloto foi anunciada na TC Racing, equipa de Thibaut Courtois, com um programa completo no Campeonato de Fórmula 4 de Espanha. A jovem portuguesa, de 15 anos, participará igualmente nas três rondas da F4 Winter Series entre fevereiro e março, depois de ter impressionado nos testes oficiais realizados em dezembro.

Considerada uma das maiores promessas do desporto motorizado nacional, Maria iniciou-se no karting aos quatro anos e começou a competir oficialmente no ano seguinte. Rapidamente se destacou nas provas nacionais, conquistando a Taça de Portugal, vários títulos de campeã nacional e tornando-se a primeira portuguesa a vencer corridas internacionais em campeonatos de Espanha e Itália.

O seu percurso ganhou ainda maior projeção através de programas de deteção de talentos promovidos pela FIA, nomeadamente o “FIA Girls on Track – Rising Stars”, que venceu na categoria Júnior. Esse triunfo abriu-lhe as portas da Ferrari Driver Academy, onde esteve integrada entre 2021 e 2025, beneficiando de apoio técnico e financeiro para disputar temporadas internacionais de karting com estruturas profissionais.

Entre os principais títulos e distinções contam-se o Campeonato Nacional de Karting de Cadetes em 2019, a Taça de Portugal em 2016, o Open de Portugal em 2019 e a Taça Bridgestone em 2018. A nível internacional, foi distinguida como vencedora do programa da FIA em 2021 e considerada a melhor piloto feminina segundo o ranking mundial da FIA Karting em 2023.

A entrada na TC Racing representa agora um passo decisivo rumo ao objetivo de progredir nas fórmulas e, a longo prazo, chegar à Fórmula 1. Para a estrutura espanhola, a contratação assume também um valor simbólico, ao integrar pela primeira vez uma mulher na equipa e reforçar o compromisso com a diversidade e o desenvolvimento de jovens talentos.

Maria Germano Neto afirmou:

“Juntar-me à TC Racing é um sonho tornado realidade. Desde que comecei no karting sempre sonhei dar o salto para os monolugares e agora tenho a oportunidade de competir na F4 Espanha com uma equipa de topo. Estou muito entusiasmada por aprender, evoluir todos os dias e enfrentar novos desafios, dentro e fora da pista. Ser a primeira mulher da TC Racing motiva-me ainda mais para mostrar que, com trabalho, paixão e perseverança, não há limites. Quero aproveitar cada corrida para continuar a crescer como piloto e como pessoa, representando Portugal no automobilismo internacional.”

O diretor de equipa, Imanol Zubikarai, destacou:

“Estamos muito satisfeitos por receber a Maria Germano Neto na TC Racing. A sua chegada marca um momento histórico como a nossa primeira piloto feminina e reforça o nosso projecto na F4 Espanha. A Maria é um jovem talento europeu do karting, com capacidade, disciplina e ambição. Estamos confiantes de que irá inspirar outras jovens e dar um impulso significativo à nossa equipa.”