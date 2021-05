F4 Espanha: Manuel Espírito Santo volta a terminar nos pontos, azar para Guilherme Oliveira | AutoSport

A última corrida do fim de semana em Navarra não correu da melhor forma para Guilherme Oliveira. O jovem piloto largou da quinta posição mas não teve a sorte do seu lado. Já Manuel Espírito Santo (MES) conseguiu fazer uma boa recuperação.

Oliveira largou bem e conseguiu manter a quinta posição nas primeiras voltas, mas foi atacado por Daniel Macia e pouco depois perdeu a posição caindo para sexto. O jovem luso não conseguiu estabelecer o seu ritmo e pouco depois apareceu com o carro a apontar no sentido errado do circuito, no que pode ter sido um toque que motivou o pião. Isso atirou o jovem para o fim do pelotão acabando com as esperanças de um bom resultado. Oliveira.

Já MES largou de 12º e conseguiu subir ao top 10 logo nas primeiras voltas. O jovem português manteve a toada do resto do fim de semana e foi subindo até ao sétimo posto, mas terminou a prova em oitavo.

A prova teve como vencedor Dilano Van’t Hoff com Enric Bordas, que liderou praticamente toda a corrida, a ter um problema mesmo no final e a cair para o final do pelotão. Noah Degnbol foi segundo e Sebastian Ogaard fechou o top 3.