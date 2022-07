F4 Espanha: Manuel Espírito Santo termina no top 10 em Spa-Francorchamps | AutoSport

Manuel Espírito Santo terminou mais uma ronda do Campeonato de Espanha de Fórmula 4 com resultados dentro do top 10, nesta que é a sua segunda época nesta competição.

O piloto luso disputou a quarta jornada do Campeonato de Espanha de Fórmula 4 que no fim de semana passado teve como palco o circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica. O jovem piloto português conseguiu um duplo sétimo lugar nas duas primeiras corridas e foi nono na terceira. No final soma pontos importantes que o mantêm na 10ª posição do campeonato, mas mais perto dos adversários à sua frente.

No final do fim-de-semana de competição Manuel Espírito Santo considera: “Que a falta de treino na pista belga condicionou o desempenho pese embora o quinto lugar na qualificação 1 tenha sido bastante bom dadas as condicionantes. Na qualificação 2 cometi uns erros e não fui além da 11ª posição”, começou por dizer.

As corridas tiveram histórias diferentes: “Na primeira fiz um mau arranque devido devido a problemas de embraiagem. Caí vários lugares mas depois foi sempre a recuperar até ao sétimo. Na corrida 2 fiz um bom arranque, mas foi uma prova difícil e disputada. Repeti o sétimo posto. Na última prova do fim de semana a sair do 11º lugar recuperei até ao oitavo, mas depois com bandeira vermelha fui remetido para 9º. Foram os resultados possíveis num fim de semana duro de competição”, explicou.

O campeonato espanhol faz agora o seu interregno de verão para regressar a 2 e 3 de setembro no Motorland Aragón.