F4 Espanha, Manuel Espírito Santo: “Sinto-me mais confiante e otimista” | AutoSport

Depois da pausa de verão, Manuel Espírito Santo regressa às pistas, desta feita em Aragón, para mais uma jornada da F4 espanhola.

O jovem piloto português, na sua segunda época neste campeonato, tem evoluído de forma clara desde que ingressou na estrutura da Campos Racing. Depois de as últimas duas jornadas terem sido extremamente disputadas e bem conseguidas, o jovem piloto português, ao volante do monolugar da Campos Racing, está determinado em continuar a subir posições nas contas do campeonato: “As férias foram ótimas para carregar baterias mas também para fazer toda uma avaliação do trabalho realizado na primeira parte do ano. Sinto-me mais confiante e otimista. Não sei o que o fim-de-semana me reserva, as corridas neste campeonato são sempre uma verdadeira lotaria, tal é a competitividade, mas estou focado em dar o meu melhor”, começou por referir Manuel que ocupa atualmente a 10ª posição nas contas do Campeonato.

“Estou contente com o trabalho que temos vindo a realizar e espero este fim-de-semana conseguir extrair em pista todo o potencial do carro, fazer boas qualificações que são determinantes para os resultados das corridas, evitar as confusões próprias destas corridas e cruzar a linha de meta nos melhores resultados possíveis”, concluiu.

O fim-de-semana arranca no sábado, 3 de setembro com a realização dos treinos livres, primeira qualificação e primeira corrida. No domingo, dia 4 terá lugar a qualificação 2 e as corridas 2 e 3. O decorrer do fim-de-semana pode ser acompanhado em: https://results.ris-timing.be//kronos/25hfun/2022/index.htm