F4 Espanha: Manuel Espírito Santo na Teo Martin Motorsport | AutoSport

O jovem piloto Manuel Espírito Santo vai completar a sua segunda época no campeonato espanhol de Fórmula 4, desta vez com a equipa Teo Martin Motorsport.

Manuel Espírito Santo terminou o seu ano de estreia na F4 espanhola, aos comandos do carro da MP Motorsport no 15º posto da geral com 31 pontos, tendo sido 11º entre os rookies.

No anúncio, o piloto afirmou esperar que a equipa o ajude a melhorar, tanto dentro como fora de pista. “Estou ansioso pela nova época com esta nova equipa. Sinto que serão capazes de me ajudar a melhorar, não apenas como piloto mas também noutros aspetos. Espero conseguir bons resultados e ir para a pista em breve”.

O campeonato espanhol de Fórmula 4 tem inicio no Autódromo Internacional do Algarve, de 29 de abril a 1 de maio e termina em novembro no Circuito Barcelona-Catalunha.