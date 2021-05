F4 Espanha, Manuel Espírito Santo: “Estou contente com o que fiz nas corridas” | AutoSport

Depois do sétimo lugar conseguido na primeira corrida do Campeonato de Espanha de Formula 4 em Navarra, Manuel Espirito Santo enfrentou mais duas corridas com muita determinação e garra que se traduziram num quinto e sétimo lugares, que só não foram ainda melhores devido à entrada do ‘safety car’ que reduziu bastante o tempo competitivo, aliás, no terceiro confronto, a corrida foi dada por terminada devido a uma bandeira vermelha.

Para a segunda prova do fim-de-semana Manuel largou da oitava posição da grelha e rapidamente chegou a sexto: “Recuperei logo lugares até chegar a sexto. No final da corrida um dos meus adversários foi penalizado e fiquei com o quinto posto, um resultado que me deixou bastante contente pois o meu andamento estava bastante bom”, disse.

Para a terceira corrida o jovem piloto de 17 anos que este ano se estreia nos monolugares tinha a tarefa menos facilitada, já que estava na sexta linha da grelha: “Arranquei bem e recuperei uma posição, mas depois cometi um erro e caí para 15º. Não me dei por vencido, queria muito continuar a somar pontos. Fiz o resto da corrida a recuperar posições até sétimo. Ficou a satisfação de ter feito a segunda melhor volta a corrida, o que demonstra o bom andamento”, continuou a explicar.

Concluído um fim-de-semana onde evidenciou, que apesar de estreante, é um dos pilotos a ter em conta em todas as corridas, Manuel Espirito Santo estava satisfeito com o trabalho desenvolvido: “Estou contente com o que fiz nas corridas, mas lamento não ter feito melhor na qualificação de hoje. Mas, uma bandeira vermelha não permitiu ser melhor que 12º. No entanto, num circuito tão complicado para as ultrapassagens, ter conseguido recuperar tantas posições nas corridas foi muito bom. Sinto que aprendi bastante e tenho a certeza que saio desta jornada mais forte para os confrontos futuros”, rematou.

A próxima jornada do Campeonato de Espanha de F4 decorre a 17 e 18 de Julho no Autódromo do Algarve.