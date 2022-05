F4 Espanha, Manuel Espírito Santo: “Estou confiante e determinado” | AutoSport

Depois da jornada inaugural em Portimão do Campeonato de Espanha de F4, Manuel Espírito Santo está de regresso à pista, este fim-de-semana de 27 a 29 de maio em Jerez de la Frontera.

Depois de em 2021 ter-se estreado neste campeonato, e de forma a continuar a fazer uma evolução sustentável, o jovem piloto português continuará a militar num dos mais competitivos campeonatos da modalidade, ao mesmo tempo, que irá permitir mostrar todo o seu potencial. Este ano integrado também na estrutura da Skywalker Management liderada por Tiago Monteiro, Manuel Espírito Santo sabe que tem o apoio de um dos melhores pilotos portugueses e que isso poderá fazer toda a diferença na evolução dentro e fora das pistas.

Depois da primeira corrida em Portimão após vários meses de interregno, Manuel Espírito Santo está entusiasmado com este fim-de-semana de competição: “A ideia é fazer melhor que no passado e aproveitar a experiência em proveito próprio. Espero ter um carro competitivo para me poder permitir ser rápido desde a qualificação. Conseguir uma boa posição na grelha, num campeonato tão disputado como este, é meio caminho andado para ser bem-sucedido. Estou confiante e determinado”, começou por explicar o piloto português.

Tiago Monteiro será o mentor do projeto de Manuel Espírito Santo e acredita bastante no potencial do seu novo ‘pupilo’: “Tem um talento nato, disso não há qualquer dúvida. Tem uma enorme margem para progressão e é nisso que temos de nos focar e é onde temos de o ajudar. A carreira de um piloto de sucesso faz-se caminhando e nós estamos cá para o ajudar a gradualmente posicionar-se onde pretende estar”, referiu.

O fim-de-semana de competição prevê a primeira qualificação e corrida no sábado às 13.55h e 16.15h, hora portuguesa. No Domingo haverá tempo para a segunda qualificação às 08h e as corridas 2 e 3 às 10.20h e 13.45h.