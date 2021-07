F4 Espanha: Manuel Espírito Santo corre em casa | AutoSport

Manuel Espirito Santo vai disputar este fim-de-semana, de 16 e 17 de Julho, a terceira jornada da Formula 4 Espanhola, no Autódromo Internacional do Algarve. O jovem piloto de 17 anos que este ano se estreia nos monolugares tem mostrado evolução a cada corrida e espera conseguir bons resultados nas três corridas que compõem o fim-de-semana.

Naquele que poderá ser um dos circuitos mais exigentes do calendário do Campeonato, Manuel está muito optimista e confiante quanto a um bom resultado.

“Nunca me senti tão confiante para uma corrida este ano como para esta em Portimão. Sinto que estou bem preparado, o andamento nos testes foi sempre bom e parece que está tudo bem encaminhado. O Circuito de Portimão é desafiante e exigente, os testes que lá realizei foram determinantes para conhecer a pista e para me sentir confortável e entusiasmado com este fim-de-semana de competição”, começou por explicar Manuel Espirito Santo que é acompanhado bem de perto por Pedro Lamy, o seu mentor neste projecto a nível internacional e que lhe dá as orientações necessárias para atingir metas.

A ocupar a 11ª posição no Campeonato, 8º entre os pilotos estreantes, Manuel tem objectivos muito concretos para a jornada algarvia: “Terminar as corridas nos cinco primeiros é o objectivo, mas não escondo que acredito termos andamento e potencial para chegar aos lugares do pódio. Não tenho estado longe destes resultados por isso são objectivos muito concretos que espero atingir. Subir posições na tabela é também algo que pretendo conseguir”, referiu.

A jornada da F4 Espanhola noa Autódromo do Algarve vai ser compacta. Na sexta-feira 17 de Julho decorrem os treinos livres, as qualificações (15h e 15.40h) e a primeira corrida às 17.30h. No sábado terão lugar a corrida 2 e a corrida 3 às 9h e 11.30h. Pode acompanhar tudo em:https://f4spain.org/