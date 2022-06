F4 Espanha: Manuel Espírito Santo com duplo pódio em Valência | AutoSport

Depois do segundo lugar conseguido ontem em Valência na corrida de abertura da Formula 4 Espanhola naquele circuito, Manuel Espírito Santo voltou a subir ao pódio na segunda corrida, com o terceiro lugar, num fim-de-semana ótimo em termos de campeonato e que culminou com o quinto posto na corrida 3. Resultados que marcam a entrada do jovem piloto português na Campos Racing e que lhe abrem boas perspetivas para o resto da temporada.

No final do fim-de-semana, Manuel Espírito Santo não escondia a felicidade por ter encontrado o caminho certo para conseguir os resultados que tanto ambicionava: “Foi de facto espetacular. Ver o nosso trabalho recompensado com resultados assim é muito bom. Foram corridas muito disputadas como é habitual e senti-me realmente bem com o carro e com a equipa. E os resultados apareceram. Agora o objetivo é manter a regularidade nos lugares do pódio”, começou por explicar o piloto português.

Uma operação muito boa em termos de campeonato com 28 pontos conseguidos. “Estamos agora na 10ª posição. E espero continuar a subir posições corrida a corrida. O foco é esse daqui em diante”, rematou.

A próxima corrida da temporada acontece a 8 e 9 de Julho em Spa-Francorchamps na Bélgica.