F4 Espanha, Manuel Espírito Santo: “Acredito que os bons resultados se vão manter” | AutoSport

Manuel Espirito Santo é uma jovem promessa portuguesa, à procura do seu lugar ao sol no desporto motorizado. No seu segundo ano na F4 espanhola, Espírito Santo está agora numa nova fase, tendo mudado recentemente de equipa, alinhando agora pela Campos. As primeiras indicações foram boas e o jovem luso quer manter a forma. Este fim-de-semana de 8 e 9 de julho, o circuito belga de Spa-Francorchamps vai receber a quarta ronda do Campeonato de Espanha de Fórmula 4. Manuel Espírito Santo é o único piloto português em competição e depois da dupla subida ao pódio na jornada passada, o jovem piloto português pretende pelo menos igualar os resultados conseguidos em Valência.

“É um campeonato muito aguerrido com excelentes pilotos. Mas agora que consegui encontrar o melhor caminho com a Campos Motorsport acredito que os bons resultados se vão manter. É uma pista que já conheço com uma configuração muito própria e onde as condições atmosféricas podem mudar drasticamente e condicionar todo o trabalho. Mas isso não me assusta, aliás, alicia. Estou muito motivado e concentrado para continuar a fazer um bom trabalho”, disse.

Manuel é 10º classificado nas contas do Campeonato e pretende continuar a subir na tabela classificativa agora que tem condições para discutir os primeiros lugares.