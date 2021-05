F4 Espanha: Jovens portugueses voltam à ação | AutoSport

O circuito de Navarra acolherá a segunda jornada do campeonato espanhol de Fórmula 4 . É tempo das jovens esperanças portuguesas voltarem à ação.

Manuel Espirito Santo e Guilherme Oliveira terão a sua segunda prova no campeonato espanhol de F4, depois da estreia em Spa-Francorchamps.

Depois de um primeiro fim-de-semana fora de portas, o campeonato a terá o seu primeiro Grande Prémio da época em território espanhol. O Circuito de Navarra acolherá a segunda ronda do campeonato, na qual, mais uma vez, serão realizadas três corridas no sábado e domingo, com a primeira corrida longa a ter lugar no sábado, às 19 horas, após a qualificação correspondente. No domingo, será a vez da corrida curta às 12:30 e da segunda corrida longa do fim-de-semana às 16:10, ambas após a qualificação no domingo de manhã.

Manuel Espírito Santo teve um primeiro fim de semana sempre a evoluir e conseguiu resultados interessantes e pretenderá manter a toada, enquanto Guilherme Oliveira, que teve um fim de semana em que não conseguiu mostrar a sua velocidade, irá determinado em fazer mais e melhor. Mais um fim de semana para seguir a evolução dos nossos jovens talentos.

