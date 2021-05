F4 Espanha: Jovens portugueses no top 10 na qualificação | AutoSport

Manuel Espírito Santo e Guilherme Oliveira terminaram a qualificação com resultados que abrem boas perspetivas para as corridas do fim de semana, com ambos os pilotos no top 10 na grelha da corrida 1.

O líder do campeonato Dilano van’t Hoff vai começar na pole na corrida um, tendo o tempo mais rápido da sessão, exactamente 0,3 segundos mais rápido do que Daniel Macia e Enric Bordas. Manuel Espírito Santo foi sexto a 0.589s e Guilherme Oliveira foi oitavo a 0.625s.

Bordas partirá da frente na corrida três, à frente de Van’t Hoff e Macia, com base nos segundos melhores tempos da sessão de qualificação de sábado. Espírito Santo foi oitavo e Oliveira foi 11º. Ambos os jovens têm demonstrado uma evolução considerável, comparando com o primeiro fim de semana de Spa e se assim continuar poderemos ter motivos para sorrir em breve. A corrida 1 está agendada para às 19h e pode ver no link abaixo:

