F4 Espanha: Jovens portugueses em Spa

A F4 espanhola serve de prova de apoio para as 6h de Spa, na jornada inaugural do mundial de endurance, e temos representação lusa.

Guilherme Oliveira, de 16 anos, que compete com a FA Racing Team by Drivex, equipa de Fernando Alonso e Manuel Espírito Santo, 17 anos, que compete com a MP Motorsport fazem a sua estreia na competição este fim de semana. As jovens esperanças nacionais da velocidade têm pela frente um grande desafio, que é adaptar-se às exigências da nova competição num traçado desafiante como o de Spa. Mas que melhor palco para fazer a estreia?

Já com duas qualificações feitas, Manuel Espírito Santo foi 10º na Qualificação 1 e 15º na Qualificação 2, enquanto que Guilherme Oliveira foi 25º na Qualificação 1, não tendo participado na Qualificação 2, o que poderá implicar algum problema para o jovem luso.

Que este seja um fim de semana auspicioso para os jovens e, por conseguinte, para as cores nacionais.

