F4 Espanha: Guilherme Oliveira termina corrida 2 no 16º lugar, Dilano van’t Hoff vence | AutoSport

A mais curta corrida do fim de semana do campeonato espanhol da Fórmula 4, terminou com voltas muito disputadas na frente do pelotão. No entanto, para os dois pilotos portugueses que integram o contingente de jovens pilotos, foi novamente uma corrida azarada e quase decidida nas voltas iniciais.

Manuel Espírito Santo partiu da oitava posição e Guilherme Oliveira do 12º posto da grelha. Espírito Santo voltou a estar envolvido nas lutas pelas primeiras posições e quando era sexto classificado, ainda na primeira volta, teve de parar nas boxes e abandonar, talvez para poupar o seu monolugar para a corrida 3, que se disputa daqui a poucos momentos.

Guilherme Oliveira, também na primeira volta e na confusão que são as voltas iniciais, perdeu posições e baixou até ao 19º lugar. Depois da confusão passar, Oliveira manteve um bom ritmo e conseguiu subir até ao 16º lugar, onde viria a terminar, após os 18 minutos de prova e mais uma volta.

Nas voltas finais, a disputa pelo primeiro lugar foi recheada de boas lutas, com Dilano van’t Hoff, que seguiu no segundo posto durante toda a corrida, a pressionar Sebastian Ogaard, que liderava a corrida desde a partida. Devido a essa luta, Daniel Macia juntou-se aos dois pilotos, assim como Vladislav Ryabov. Passou a ser uma luta a quatro pela vitória, com Ogaard a não aguentar a pressão e deixar-se bater por Dilano van’t Hoff. A liderança do piloto holandês foi sol de pouca dura, já que Macia ultrapassou-o e passou na linha de meta como vencedor da corrida 2 da F4. No entanto, ainda os pilotos não tinham parado no pit lane e a direção de corrida anunciava penalizações a Macia e Ryabov. Macia perdeu o primeiro posto, herdado por Dilano van’t Hoff. Rik Koen, com a penalização a Ryabov, subiu ao pódio no terceiro lugar.

Às 13.35h realiza-se a corrida 3 da ronda de Valência, com Manuel Espírito Santo a sair do 17º lugar da grelha, com Guilherme Oliveira no 18º posto.