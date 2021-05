F4 Espanha: Fim de semana de estreia para jovens portugueses

Incluído no programa das 6h de Spa, A F4 espanhola arrancou também na pista belga com representação lusa.

Guilherme Oliveira, de 16 anos, que compete com a FA Racing Team by Drivex, equipa de Fernando Alonso e Manuel Espírito Santo, 17 anos, que compete com a MP Motorsport fizeram a sua estreia na competição este fim de semana. As jovens esperanças nacionais da velocidade tiveram pela frente um grande desafio, tendo de se adaptar a uma nova realidade, num traçado desafiante, mas um fim de semana que certamente ficou na memória.

Nas duas qualificações feitas, Manuel Espírito Santo foi 10º na Qualificação 1 e 15º na Qualificação 2, enquanto que Guilherme Oliveira foi 25º na Qualificação 1, não tendo participado na Qualificação 2.

Na corrida 1, MES largou de 10º tendo conseguido terminar a prova em nono lugar, ganhando assim uma posição em relação ao arranque enquanto que Oliveira, largando de 25º, viu-se envolvido num incidente logo na primeira volta que impediu o jovem de lutar por mais.

Na corrida 2, Oliveira largou de 23º e já conseguiu mostrar um pouco mais terminando na 17ª posição, enquanto MES, largando de 15º, voltou a conseguir sair com saldo positivo terminando em 14º.

Na derradeira prova do fim de semana, MES fez uma boa recuperação, subindo até ao oitavo lugar, depois de largar de 15º, à imagem de Oliveira que largando do último lugar da grelha, conseguiu repetir o 17º, também com uma boa recuperação.

Foram as primeiras corridas, as primeiras sensações destes pilotos que começam a mostrar-se no mundo dos monolugares.

Resultados AQUI