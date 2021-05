F4 Espanha: Dupla portuguesa no top 10 da corrida 1 | AutoSport

Manuel Espírito Santo e Guilherme Oliveira terminaram a primeira corrida do fim de semana no top 10, continuando a sua evolução na competição espanhola, nesta que é a segunda jornada, em Navarra.

Espírito Santo pareceu ter um problema logo antes do arranque, mas conseguiu partir para a corrida. Os dois portugueses rodaram juntos em pista durante algum tempo, e Oliveira chegou a estar à frente de Espírito Santo, mas no final a ordem da largada manteve-se, com Oliveira a ficar em oitavo, e Espirito Santo (que largou de sexto) a ficar-se pelo sétimo posto.

Quique Bordas conquistou a sua primeira vitória em monolugares. Após a qualificação em terceiro lugar, o piloto assumiu a liderança após más partidas da primeira fila tanto para Dilano van’t Hoff como para Daniel Macia e nunca mais saiu da liderança.

Já tivemos hoje nova sessão de qualificação para a corrida dois e foi Bordas a voltar a brilhar fazendo a pole, seguido de van’t Hoff. Oliveira foi quinto, o que abre boas perspetivas para a corrida agendada para as 11:30 enquanto que Manuel Espírito Santo foi 12º. Pode seguir a prova no youtube:

Resultados Corrida 1: