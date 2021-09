F4 Espanha: Classificação não reflete boa corrida de Espirito Santo e Oliveira | AutoSport

Foi a melhor corrida para os dois pilotos portugueses na ronda de Valência do campeonato espanhol de Fórmula 4. Os resultados não refletem aquilo que se passou na corrida, isto porque Manuel Espírito Santo esteve grande parte da corrida entre os 7 primeiros classificados e Guilherme Oliveira, embora termine classificado no 16º lugar, esteve próximo de entrar nos dez primeiros. Oliveira que teve de partir da última posição, porque os seus tempos de qualificação foram apagados.

Os dois pilotos portugueses fizeram boas largadas, tendo subido várias posições, mas foi depois do Safety Car sair, a meio da corrida, que Manuel Espírito Santo saltou na classificação e surgiu bem dentro dos 10 primeiros, chegando a lutar pelo quarto lugar. Terminou a prova no 10º lugar.

A corrida foi vencida por Sebastian Ogaard, que aproveitou a má largada de Dilano van’t Hoff. O piloto holandês ficou parado na largada e perdeu algumas posições, tendo conseguido recuperar para terminar ainda no segundo lugar.

Filip Jenic liderou grande parte da corrida, mas na parte final da corrida perdeu duas posições, para terminar no lugar mais baixo do pódio.

Foi sem dúvidas uma corrida bastante interessante de seguir, até porque como referimos, foi uma boa corrida dos nossos compatriotas. É um pelotão que roda sempre muito junto, com vários carros nos mesmos espaços e que leva muitas a alargar as trajetórias. As margens são muito curtas para estes jovens pilotos.