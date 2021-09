F4 Espanha: 6º e 11º na qualificação para os pilotos portugueses | AutoSport

Os dois pilotos portugueses que competem no campeonato espanhol de Fórmula 4, garantiram boas posições na sessão de qualificação da ronda de Valência.

Manuel Espírito Santo garantiu a terceira linha de grelha (sexto posto) para a primeira corrida da quinta jornada da F4 Espanha. O piloto português da MP Motorsport ficou a 0.620s do melhor tempo da sessão, que deu a pole position a Dilano van’t Hoff (1:33.334s), sendo um dos sete pilotos que ficaram dentro do segundo 33.

Guilherme Oliveira foi 11º na qualificação, terminando a sua melhor volta em 1:34.180s, a 0.846s do tempo mais rápido.

Os dois pilotos vão estar em ação dentro de momentos, com a realização da corrida 1 do fim de semana no circuito Ricardo Tormo, às 16.45h com transmissão em direto.