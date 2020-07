Fórmula 3: Como vão os campeonatos

Decorridas que estão dois fins de semana de Fórmula 3, Oscar Piastri lidera com 6.5 pontos de avanço apra Frederik Vestri, enquanto nas equipas, lidera a Prema, já com uma enorme vantagem. soma 115.5 pontos, com a Trident em segundo com 67.5 pontos.

Resumos das corridas. CLIQUE AQUI para ver os resultados completos



1 – Fórmula 3 Áustria : Triunfos de Piastri e Lawson

Oscat Piastri (Prema Racing) venceu a primeira corrida do ano na Fórmula 3 e Liam Lawson (Hitech Grand Prix), esteve brilhante ao arrancar de quinto para chegar à vitória.

Corrida 1: Oscar Piastri vence na sua estreia

Oscar Piastri (Prema Racing) venceu a primeira corrida do ano na Fórmula 3, numa dobradinha da Prema Racing, assegurada por Logan Sargeant. Alex Peroni (Campos Racing) ficou na posição mais baixa do pódio. No arranque da corrida, Sebastian Fernandez (ART Grand Prix) partia da pole position, mas um incidente relegou o piloto espanhol para o final do pelotão. Com um melhor arranque, Piastri alcançou o primeiro lugar e a partir daí nunca mais foi incomodado, vencendo a corrida. Atrás do piloto da Prema Racing, a batalha pelos restantes lugares do pódio foi interessante com Logan Sargeant e Alex Peroni a batalhar entre si. No final, a vantagem foi para Sargeant, que assim carimbou o 1-2 da Prema no arranque do campeonato da Fórmula 3.

Corrida 2: Triunfo de Liam Lawson

Liam Lawson (Hitech Grand PRix) partiu de quinto lugar para obter a vitória na segunda corrida do Red Bull Ring. A completar o pódio ficaram Richard Verschoor (MP Motorsport) e Clement Novalak (Carlin). Lawson subiu para quarto na partida, enquanto o homem da primeira fila, Alexander Smolyar, se afastava lentamente. Logo a seguir, Lawson passou por Richard Verschoor e subiu ao terceiro lugar. Mais à frente, Clement Novalak e David Beckmann batalhavam, com os nove primeiros todos juntos. Após várias escaramuças, à sétima volta, Lawson conseguiu passar Beckmann, na curva 4, mas um Safety-Car virtual interrompeu as lutas em pista. Pouco depois, novo Safety-Car, devido a Roman Stanek ter deixado detritos na pista. Nas duas voltas finais, Verschoor não conseguiu encontrar maneira de subir à primeira posição com Lawson a vencer por 0,4s. Novalak completou o pódio à frente de Beckmann e Lirim Zendeli, que completaram os cinco primeiros.

2 – Fórmula 3 Estíria: Campeões mostram-se

Frederik Vesti (Prema Racing) venceu a primeira corrida encurtada e Theo Pourchaire (ART Grand Prix) aproveitou os incidentes à sua frente para se estrear a ganhar. Após o primeiro fim de semana na Áustria, a Prema mostrou que continua a ser a mais forte nesta categoria. Na qualificação colocou três carros nas quatro primeiras posições, com Frederik Vesti, Campeão da Fórmula Europeia Regional, a ser o mais rápido no Red Bull Ring. No sábado, a corrida foi interrompida pela bandeira vermelha devido à imensa chuva. Antes disso, Vesti manteve-se na dianteira. Devido a vários despistes e à chuva, a direção de corrida avisou os pilotos de que as condições não iam melhorar, mas a corrida acabou mesmo por ser suspensa. Minutos depois, a corrida era dada como terminada. Com mais de 25% da corrida por correr, apenas metade da pontuação foi atribuída, deixando Vesti com um sentimento de frustração, num fim de semana quase perfeito.

A segunda corrida já não teve chuva, mas drama foi o que não faltou. Jake Hughes (HWA Racelab) e Liam Lawson (HitechGP) viram-se envolvidos numa luta pela liderança da corrida, mas, batalharam até ao ponto de não conseguirem terminá-la, com ambos envolvidos num incidente que os deixou com a suspensão danificada. Quem aproveitou bem a luta foi Theo Pourchaire (ART Grand Prix), que herdou a liderança da corrida e tornou-se o mais jovem piloto a vencer a segunda corrida da Fórmula 3. No campeonato, a Prema Racing mostrou que é a equipa a ter em conta, com os resultados a darem o 1-2-3 no campeonato, que é liderado por Oscar Piastri, com 44 pontos.