F3: Dennis Hauger conquistou a pole position | AutoSport

Dennis Hauger conquistou hoje a pole position para a corrida principal da terceira ronda da F3, no circuito de Red Bull Ring.

O piloto apoiado pela Red Bull, conseguiu a sua melhor volta no tempo de 1:19.726s. Hauger até nem foi o primeiro piloto a passar pela liderança da tabela de tempos, tendo sido Frederik Vesti o primeiro.

Depois de uma paragem da sessão por bandeiras vermelhas muito perto do fim,, devido à paragem do carro de Ido Cohen, Caio Collet conseguiu bater o tempo de Vesti, mas como ultrapassou os limites de pista, o seu tempo foi apagado e o piloto terminou no quarto posto. Foi nesse instante que Hauger conseguiu o melhor tempo, deixando Vesti no segundo lugar.

Na luta pela pole positions para a corrida com grelha invertida, Logan Sargeant ficou em 12º, o que significa que começa da frente da grelha na corrida de amanhã.