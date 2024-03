F3, Barém: Luke Browning garante vitória na corrida principal | AutoSport

Na volta seis, Christian Mansell, da ART Grand Prix, travou um duelo lado a lado com Sami Meguetounif, da Trident, acabando por conquistar o segundo lugar. Tim Tramnitz, da MP Motorsport, passou para terceiro depois de uma manobra decisiva sobre Meguetounif, garantindo um lugar no pódio.

Browning saiu vencedor na corrida de 22 voltas no Circuito Internacional do Barém, com Christian Mansell da ART Grand Prix e Tim Tramnitz da MP Motorsport a completarem o pódio. Dino Beganovic, da Prema, que partiu da pole, ficou fora da luta pela vitória.

Luke Browning triunfou na corrida principal da ronda de abertura do Campeonato FIA de Fórmula 3, tendo o piloto da Hitech GP conseguido aguentar a pressão dos adversários e ter manifestado preocupações com problemas de motor durante a corrida.

