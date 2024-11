Títulos da F1 Academy e Fórmula 2 em disputa

Para lá da Fórmula 1, há outros campeonatos que também podem ser decididos no Qatar. A F1 Academy regressa para a sua penúltima ronda, com duas corridas ao longo do fim de semana no Circuito Internacional de Lusail. Apesar de também correrem em Abu Dhabi, o campeonato de pilotos parece poder ser assegurado mais cedo, com Abbi Pulling a gozar de uma vantagem de 95 pontos sobre Doriane Pin na classificação.

Pin venceu a corrida de abertura da época, mas Pulling foi segunda e venceu sete das nove corridas desde então. Com 25 pontos em jogo para o vencedor de cada corrida, mais dois pontos para a pole position e um para a volta mais rápida, há atualmente um total de 112 ainda em disputa.

Pulling pode potencialmente ganhar o título da F1 Academy durante a penúltima ronda no Qatar. Se Pulling terminar entre os dois primeiros na corrida de abertura no Qatar, ela será automaticamente campeã, ou se Pin não vencer, então a britânica levará o título independentemente do seu próprio resultado.

Na Fórmula 2, as coisas são um pouco mais complexas.

Gabriel Bortoleto lidera o campeonato com apenas 4,5 pontos de vantagem sobre Isack Hadjar e, embora teoricamente possa conquistar o título este fim de semana, seria necessário um conjunto de resultados bastante complexo e improvável. Hadjar também está a tentar recuperar de uma série de quatro corridas sem marcar um único ponto, desde que venceu a corrida na Bélgica em julho.

Bortoleto – que vai correr na F1 pela Sauber na próxima época – também pode matematicamente ser apanhado por Paul Aron, Jak Crawford, Kimi Antonelli e Victor Martins, embora os três últimos sejam certamente grandes outsiders.

Bortoleto viu, no entanto, dois potenciais rivais abandonarem a corrida a meio da época, com o terceiro classificado Zane Maloney a não completar o ano, uma vez que mudou para a Fórmula E, enquanto Franco Colapinto – atualmente sétimo na classificação – tem corrido pela Williams.

