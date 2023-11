Théo Pourchaire, o novo campeão da F2: “uma época muito, muito importante na minha carreira” | AutoSport

Théo Pourchaire terminou a última corrida da temporada do campeonato FIA de Fórmula 2 no sétimo posto da classificação, o suficiente para conquistar o cetro de campeão na discussão levada até à última com Frederik Vesti em 2023. Pourchaire, ao que tudo indica, será mais um campeão da Fórmula 2 sem lugar na Fórmula 1 no ano seguinte, juntando-se a Felipe Drugovich, o anterior vencedor da competição.

Foram 11 pontos que separam ambos os pilotos, mas o francês do programa de jovens pilotos da Sauber levou a melhor, apesar de mal colocado na grelha de partida para ambas as corridas do derradeiro fim de semana da época.

“É inacreditável, ainda não consigo acreditar. Para ser honesto, estou tão orgulhoso de mim próprio, tão orgulhoso da minha equipa, orgulhoso de todos os que trabalharam comigo e que me ajudaram a atingir este objetivo. Quero dizer, sou o novo campeão de Fórmula 2. É uma loucura dizê-lo, é inacreditável. Estou super feliz, como já disse, mas também super cansado. É uma época muito, muito importante na minha carreira, um título importante”, disse o piloto em entrevista depois de assegurada a conquista do título.

Tendo saído do 14º lugar da grelha de partida para ambas as corridas, Pourchaire explicou que “não foi uma qualificação fácil na sexta-feira. Infelizmente, não estava a conduzir muito bem, mas também tivemos um pequeno problema com o carro. Tivemos uma pequena fuga de água no carro e tivemos de mudar algumas peças para a sprint. Não fiz um bom trabalho na qualificação, por isso começar de 14º em ambas as corridas foi tenso. Sabia que o Fred [Frederik Vesti] estava entre os 10 primeiros e que tinha uma oportunidade de ganhar a sprint. Ganhou muitas sprint esta época, por isso sabia que ao arrancar de segundo, ele ia ganhar. Eu tinha a certeza disso; estava à espera que o Enzo [Fittipaldi] ganhasse a corrida ou qualquer outro, mas o Fred na grelha de partida é realmente difícil de bater”.

Analisando a última corrida da temporada, a principal da ronda de Abu Dhabi, o piloto francês admitiu que “foi muito, muito, muito tensa, uma loucura! Em todas as voltas estava a esforçar-me muito, mas não queria cometer nenhum erro. Também me defendi como um louco do Fred. Precisava de fazer isso para o fazer perder um pouco de tempo. No geral, a minha condução foi muito boa em ambas as corridas. O carro da equipa é muito bom e conseguimos”.

Sendo o mais jovem piloto a alcançar a pole position e o mais jovem vencedor de corridas na Fórmula 2, o segundo melhor estreante em 2021 atrás do campeão Oscar Piastri, vice-campeão em 2022 e agora campeão em 2023, Pourchaire considera que deu o “melhor ao longo destes três anos na Fórmula 2. Sou o mais jovem de sempre a fazer a pole, o mais jovem de sempre a ganhar uma corrida, ganhei no Mónaco. Dei o meu melhor”. O piloto acrescentou ainda que “claro que me lesionei a meio da época de 2021, não perdi nenhuma corrida, mas lesionei o rádio em Baku, por isso foi difícil correr em Silverstone. Tive um pouco de azar nas minhas duas primeiras épocas, especialmente na segunda, onde houve muitos problemas com o carro, mas também cometi muitos erros. Não foi uma época fácil no ano passado, mas acabei por ser vice-campeão, este ano queria ganhar o Campeonato. Trabalhei arduamente este inverno. A ART Grand Prix fez um esforço incrível para ter-me na sua equipa. O mesmo para a Academia Sauber, sem eles não estaria aqui, teria sido apenas um piloto de reserva. Confiam em mim, eu confio neles, claro, e fizemo-lo juntos, por isso é fantástico”.

De todos os momentos da longa temporada da Fórmula 2, Pourchaire realçou “o Bahrain foi uma loucura. Estava pronto, muito pronto, é uma das minhas pistas preferidas. A qualificação foi uma loucura, fui muito rápido na corrida, especialmente na principal, o arranque foi perfeito e ganhei a corrida. Foi quase o fim de semana perfeito”. O piloto salienta que houve “muitos altos e baixos esta época, apenas uma vitória mas uma grande consistência, duas pole positions, 10 pódios. Muitos pontos, isso é o mais importante. Além disso, o fim de semana em Spa foi muito importante para recuperar a liderança do Campeonato antes da pausa de verão. Mentalmente, foi muito importante e, a partir desse momento, soube que estava quase a controlar o Campeonato”.

A ART Grand Prix também é a campeã por equipas este ano, o que na opinião de Pourchaire é “muito importante, muito, muito importante. São quatro anos da minha vida com eles. É o fim de uma grande viagem. Vice-campeão de Fórmula 3, vice-campeão de Fórmula 2, campeão de Fórmula 2, o mais jovem de sempre a vencer uma corrida na F3, o mais jovem de sempre a vencer uma corrida na F2 com eles. Fizemos um ótimo trabalho. Não tínhamos ganho nenhum título antes de hoje e todos estavam prontos para ganhar. Todos queriam que eu ganhasse este título. Ganhamos tudo esta temporada, é um grande final para uma bela história juntos”, concluiu o novo campeão da Fórmula 2.

